Coronavirus: qué se sabe hasta ahora sobre los cambios en la cuarentena a partir del 13 de abril

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy que no pretende flexibilizar la cuarentena obligatoria a partir del lunes próximo. Y advirtió que habrá controles más estrictos en los grandes centros urbanos.

De esta forma, el aislamiento social que dispuso para prevenir la expansión del coronavirus seguirá casi tal como se viene llevando adelante desde hace tres semanas en la Capital, el Gran Buenos Aires y en las principales ciudades del interior.

Durante los próximos días, Fernández terminará de definir qué sectores serán liberados de las restricciones, siempre con el criterio general de continuar con la política de aislamiento para prevenir la multiplicación de casos.

Cuarentena obligatoria

El aislamiento obligatorio se mantendrá para la mayor parte de la población, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registra el 70 por ciento de los contagios. La misma regla se aplicará a distritos con transmisión local del virus, como la provincia de Chaco y ciudades de Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Salidas

Las personas solo pueden salir a la calle para comprar alimentos o medicamentos (cerca de sus domicilios) y para asistir a un puesto de trabajo de un rubro considerado esencial. Las autoridades recomendaron utilizar "barbijos caseros".

Controles más estrictos

El Gobierno reforzará los controles en las calles, rutas y espacios púbicos para reducir la circulación. El Presidente ordenó que se verifique "caso por caso" para evitar aglomeraciones. Las fuerzas de seguridad mantendrán las facultades para detener a quienes circulen sin justificación y secuestrarles el auto a quienes se movilicen sin permiso.

Educación

Sin clases

El Gobierno ratificó ayer que no se reanudarán las clases en los colegios la semana próxima porque podría acelerar el ritmo de contagios. "Las clases no se retomarán y seguirán desarrollándose a distancia", afirmó el ministro de Educación, Nicolás Trotta . No descartan cambios en el calendario escolar.

Universidades

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que iniciará su ciclo lectivo el 1° de junio próximo y se extenderá hasta el 12 de marzo de 2021 , con un receso entre el 19 de diciembre y el 17 de enero, para poder completar el año. Esa decisión, avalada por el Ministerio de Educación, será tomada como sugerencia por el resto de las casas de altos estudios de gestión pública y privada del país.

Transporte

Vuelos y viajes de larga distancia

Ayer, Fernández les anticipó a los gobernadores que seguirán suspendidos los vuelos de cabotaje y los viajes de media y larga distancia.

Varados

La administración nacional dispuso un cronograma de "reapertura dosificada" del espacio aéreo, con el objetivo de repatriar a los miles de argentinos varados en distintos destinos del exterior, en medio de la pandemia. El plan de rescate no incluye a los países más alejados. Por otra parte, la Cancillería fijó requisitos para asistir a los varados. Se trata de un formulario de 25 puntos que deberán completar aquellos que solicitan ayuda económica desde el exterior.

Transporte público

El transporte público de pasajeros continuará funcionando solo para corta distancia y para quienes están exceptuados. El ministro de Transporte, Mario Meoni , elabora un sistema de "escalonamiento" para que los diferentes sectores y categorías entren en distintos horarios en sus puestos laborales para descomprimir las horas pico. "Queremos minimizar al máximo la circulación en transporte público, es el lugar ideal para contagiarse", sostuvo el Presidente. Es más, pidió que no haya más de seis personas en las paradas de los colectivos.

Industria

El Gobierno evalúa nuevas reglas para la industria. Aun faltan definir detalles para evitar la aglomeración de personas en el transporte público. Por lo pronto, se reiniciarán los sectores de la industria que pueden "garantizar el aislamiento y la distancia entre trabajadores". Una alternativa es que trabajen con turnos rotativos de no más de 50 personas. La UIA puso a disposición del Ejecutivo un protocolo de higiene para ayudar al distanciamiento.

Comercios

Supermercados y negocios de cercanía

Los denominados negocios "de cercanía" permanecerán abiertos para garantizar el aprovisionamiento de alimentos e insumos de la canasta básica. También farmacias, ferreterías y veterinarias. Se mantendrá el sistema de cajeros electrónicos y el traslado de caudales, así como el delivery de alimentos, medicamentos y productos de limpieza.

Shoppings y restaurantes

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) presentó una propuesta para que el sector pueda volver a subir sus persianas. Piden reabrir con un control de la cantidad de clientes por local. Entre otras cosas, la CAC ofreció pautas de distanciamiento para los locales comerciales de interacción social, como shoppings y restaurantes. Sin embargo, Fernández solo autorizaría la venta online y el delivery.

Bancos

Los bancos empezarían a atender a todas las personas. Sería con turnos previos, por lo menos la primera semana. El Banco Central (BCRA) dispuso que las entidades financieras "deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general a partir del lunes 13 y hasta el viernes 17, extendiendo en 2 horas la jornada habitual de atención según la jurisdicción de que se trate". La medida no alcanza a la atención por cajas, que seguirá en su horario habitual y seguirá focalizada en la atención a jubilados. Además, el BCRA amplió a $15.000 el límite de extracción en cajeros automáticos para todas las personas, independientemente de si se es cliente del banco o de la red.

Empleadas domésticas

Aunque todavía no está cerrado, desde el Ministerio de Trabajo se hicieron consultas informales a personas vinculadas con la actividad. Una posibilidad es que a partir del lunes 13, puedan volver a trabajar las personas que cumplan tareas de servicio doméstico bajo la modalidad "sin retiro" o en jornadas diarias completas o que impliquen varias horas, siempre dentro de un mismo lugar de trabajo.

Permiso para circular

El Certificado Único Habilitante para Circulación es el único permiso válido para transitar por la vía pública para quienes comprendan las actividades y servicios declarados esenciales durante el aislamiento. El documento reemplaza al emitido por la Ciudad de Buenos Aires y por las provincias, salvo excepciones especificadas. Las personas que ejerzan las siguientes actividades deben tramitar la Declaración Jurada para la circulación en tramitesadistancia.gob.ar . (Fuente La Nación)