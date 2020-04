Caruso Lombardi habló la actualidad de los técnicos

El reconocido entrenador, Ricardo Caruso Lombardi, que actualmente está dirigiendo a Belgrano de Córdoba, habló con el programa Pasión Chacarera Deportes sobre la actualidad de los técnicos y se refirió también a los de Catamarca.

La pandemia del coronavirus sin dudas afecta directamente a los entrenadores del fútbol argentino: “Lamentablemente a los técnicos no les preguntan nada, están todos olvidados. Yo me adhiero a esto de casualidad, para mi es una profesión que me dio mucho”.

Se refirió a la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino: “Ver a los técnicos arruinados como están me da mucha bronca. Necesitamos una obra social, aportes jubilatorios y no tenemos. Hace 30 años que está la gente esta, haciendo todo trucho para poder seguir. Los técnicos siguen de la misma manera, sin nada”.

Habló de los técnicos de Catamarca: “La asociación sacó un comunicado para los técnicos que si necesitan algo ellos se iban a hacer cargo cuando nunca nos dieron nada. A los técnicos de Catamarca también nunca les dieron nada, es algo muy tirano lo que está haciendo nuestro gremio”.

Sobre las elecciones e3n la Asociación: “Se está parando las elecciones porque están armando una banda de 600 o 700 técnicos para poder estar al día y los dejen. Nosotros estamos esperando poder votar una vez porque no estamos en el padrón. Es todo muy sucio”. Y agregó: “En Catamarca hay un padrón de 113 técnios pero van a dejar votar a los que están a favor del secretario actual y a los demás no”.

También, profundizó: “Si hay 113 técnicos en Catamarca que voten todos, sino será todo muy sucio. Yo quiero evitar eso y que voten todos”. Y añadió: “Leí que están haciendo un pozo para los técnicos del interior y es mentira, se abusan del momento crítico”.