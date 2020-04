Bancarios piden claridad a la ANSES

Durante el fin de semana, los bancos abrieron para poder atender a los usuarios que no tenían tarjeta de débito y debían cobrar por ventanilla, luego de la congestión que se dio el viernes pasado. Según los dichos del titular de la Bancaria en nuestra provincia, la afluencia del sábado y domingo fue escasa y, ante eso, reclamaron claridad a la hora de informar las fechas de pago.

Marcelo González, secretario general de la Asociación Bancaria de Catamarca, ante la posibilidad que este Jueves Santo los bancos abran para poder pagar tanto a jubilados como a beneficiarios de IFE, apuntó a ANSES y solicitó claridad y una debida anticipación.

“¿Qué va a pasar el jueves? No sé. Han desorientado tanto que no sé quién puede tener una idea clara. Se va a abrir, sin dudas, pero por favor, con tiempo determinen el cronograma y que sea claro, porque si no después va a ser motivo de críticas a los empleados y al gremio”, comentó el bancario. Luego, refirió: “Por favor, transmitan con tiempo porque sino, lamentablemente, volveremos a tener otra imagen como la del viernes, que son muy desagradables”.