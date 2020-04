La insólita explicación del peleador de MMA que violó la cuarentena

Días atrás, un grupo de personas, cometieron la imprudencia de violar la cuarentena y salir a andar en bici en inmediaciones al dique Las Pirquitas como si nada pasara y violando una disposición nacional.

En ese grupo de cuatro jóvenes, se encontraba el luchador de MMA, Antonio Gordillo, que fue detenido al igual que los tres acompañantes y horas más tarde fueron puestos en libertad.

El luchador hizo su descargo en las redes sociales a través de un video y dejó en claro el por qué salió de su casa a andar en bici y cometió la imprudencia de violar la cuarentena: “Simplemente salí a probar mis trabas y zapatillas nuevas de ciclismo y a probar una bici nueva que estoy por comprar”, minimizó Gordillo.

Siguió: “No salí a hacer muchos kilómetros, no tengo casco, dejen de inventar cosas. La policía solo me hizo un llamado de atención, no quedé preso, no me secuestraron la bici, no pagué la multa”. Y agregó: “Sé que estuve mal en salir pero fue un par de kilómetros para probar una bici, pido disculpas”.

También, apuntó y minimizó la situación: “Me dio bronca por comentarios que vi en el facebook, no fue para tanto. Ya pedí disculpas, no maté, ni violé, ni hice algo muy malo como para salir en la tapa del diario”.