Axel Kicillof aseguró que el sistema de salud de “no está colapsado"

Ya pasaron más de tres semanas de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno Nacional. En este contexto, Axel Kicillof habló acerca de la circulación del coronavirus en el país y admitió que de haber sido sorprendidos por la enfermedad como sucedió en Europa, la situación hubiera sido otra. Por tal motivo, resaltó la importancia de todas las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo. “Los contagios se redujeron respecto de lo que se esperaba porque se hablaba de un pico en abril y ahora se espera para mayo”, expresó el gobernador en diálogo con TN. Asimismo, aseguró que el “sistema de salud no está colapsado” gracias a todas las normativas dispuestas. En este tiempo, Kicillof expresó que se pudo duplicar la cantidad de camas. “La provincia antes tenía 300 camas disponibles y hoy ya se duplicó esa cantidad”, explicó. Y agregó: “El sistema de salud venía muy golpeado y ahora se está expandiendo”. Por otro lado, el funcionario aseguró que no se sabe cuánta cantidad de infectados más podrá haber. Finalmente, dio detalles del decreto de necesidad y urgencia que se publicó esta semana para que médicos retirados puedan colaborar en diferentes hospitales y clínicas y evitar un sistema de salud colapsado. “Abrimos una convocatoria y vimos que muchos médicos jubilados están con ganas de trabajar y dar una mano, y por eso modificamos la reglamentación para permitirles que puedan hacerlo.De esto no se salva nadie solo; la solidaridad es la principal vacuna contra el Covid-19″, concluyó.