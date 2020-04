El incumplimiento de la cuarentena provocó la bronca de un alcalde italiano que se viralizó

El alcalde de Delia, un pueblo de 3000 habitentes de Sicilia tildó de egoístas, estúpidos y superficiales a sus ciudadanos.

Les preguntó si tenían alguna neurona en la cabeza y criticó especialmente a los que dicen estar estresados por quedarse en casa: "Estresados estaban nuestros abuelos que iban a la guerra", describió

Y no es para menos, los vecinos del pequeño pueblo violan la cuarentena para hacer fiestas en condominios, ir a la peluquería -o llamar al peluquero a domicilio-, salir a correr, o caminar de visita a la casa de un familiar, reunirse para hacer carteles contra la pandemia de coronavirus por la que deberían estar confinados, viajar a la vecina comuna de Canicattì para hacer las compras de almacén o a la capital Caltanissetta, para comprar el alimento de sus mascotas.

Pero no es el único, Giuseppe Falcomatà, alcalde de la ciudad italiana de Regio de Calabria, llamó la atención de un vecino: "No eres Will Smith en 'Soy Leyenda". Según el diario El País, el hombre abusaba del permiso que tienen los ciudadanos para pasear a sus perros a fin de permanecer en la calle. La mascota, según el alcalde, estaba "visiblemente agotada".

Bianchiere también cuenta en el video que, desde que comenzó la cuarentena, mucha gente lo llama para invitarlo a correr porque están estresados. Sin embargo, afirma que él corre hace unos 30 años y que ahora a todo el pueblo se le da por ser deportista.

"Todos los que quieren correr, ¿adónde van a hacerlo? La última vez que hicieron una carrera fue en la escuela primara", dice. "¿Podemos ponernos serios?", agrega.