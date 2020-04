Tareas de limpieza: el 85 % de los mosquitos proviene de criaderos intradomiciliarios

En el último informe del COE del pasado sábado, se informó que se sumaron 23 nuevos casos de dengue, lo que lleva la cifra de infectados a 223. En la suma total, la ciudad Capital sigue siendo la que más enfermos consigna, aportando a la fecha el 56 % del total de casos. Ante esto, la comuna intensifica los trabajos en las acciones de descacharrado y control focal. Las acciones se replican también el interior provincial.

La lucha contra esta epidemia tiene una cifra que marca el alerta: el 85 % de los mosquitos provienen de criaderos intradomiciliarios. Es por ello que se sigue insistiendo a la comunidad que realice la limpieza de su vivienda. En este punto, es fundamental que cualquier espacio con agua en reposo sea descartado y ese el foco al que se apunta en cada uno de los controles que se realizan desde las comunas y el Ministerio de Salud.

La insistencia es que la comunidad, al momento de los descacharrados que los organismos oficiales realizan, retiren “recipientes claves” con capacidad de acumular agua que sirven de criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Los elementos en desuso que representan un potencial criadero de mosquitos son: sanitarios en desuso, neumáticos, recipientes de plástico, botellas, carcasas de lavarropas y heladeras, frascos, tachos, juguetes, etc.

Fumigación

La directora de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia, Lic. Gabriela Medina, solicitó a la sociedad catamarqueña tener mayores precauciones en la lucha contra esta enfermedad. La funcionaria apuntó a la fumigación que es lo que los vecinos reclaman y, en este sentido, aclaró que “esta no va tener sus resultados, es decir, no va ser efectiva si no se eliminan los criaderos porque de estos nacen nuevos mosquitos y, al haber personas con fiebre en zonas donde ya se trabajó, el Aedes aegypti pica a otras personas y la transmisión del dengue continúa”.

“La fumigación para que sea efectiva, primero, se deben eliminar los criaderos, necesitamos que la gente que ahora está en cuarentena colabore eliminando estos focos de transmisión”, acotó la funcionaria.

La directora de Vectores y Zoonosis solicitó que “se debe usar repelente y que en las viviendas deben tener las 24 horas, durante todo el día, espirales o tabletas para evitar el contagio”. Esto último representa una complicación en las economías familiares, por lo altos valores de estos productos en los casos que se puedan encontrar.