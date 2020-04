Se analiza armar reducidos para terminar de definir a los ascensos en los torneos regionales

El fútbol argentino tiene como mejor escenario una planificación para un regreso para fines de mayo y principios de junio en la Primera División y la AFA también tiene en debate como definir todos sus campeonatos del Ascenso. Siempre bajo la premisa del ?no castigo?, se plantea que no habrá descensos, pero sí dos ascensos en cada una de las categorías. Es decir, no se castiga a los que pelean por el ascenso y tampoco a los que tuvieron un escenario atípico y podrían perder la categoría.

El gran debate es cómo se define cada categoría. Según pudo confirmar Doble Amarilla, la idea central es no continuar con el fixture habitual y que cada una de las categorías se defina por mini torneos, es decir una especia de ?liguilla? que va a determinar quiénes ascienden. En AFA entienden que la medida no va a conformar a todos y que va a generar polémica entre algunos equipos, pero entienden que es la más equitativa. ?La temporada es atípica. Tenemos expectativa de poder jugar a fines de mayo o junio, pero aún no lo sabemos. Por eso hay que tomar decisiones y definir en minitorneos es lo más justo para todos?, comenta una importante fuente de la Casa Madre empapada del diseño de esta variante.

Por el lado del TORNEO REGIONAL, como contamos en anteriores notas, será tratado de manera “especial” debido a la situación económica que atraviesan los clubes participantes y la decisión que se tome será consultada con las propias instituciones para definir los pasos a seguir una vez que se termine la cuarentena obligatoria.

En lo que respecta al este Regional, hay tres equipos catamarqueños que siguen en carrera y que tendrán la chance de poder ascender o entrarán en ese plan que son San Lorenzo de Alem, San Lorenzo de Pomán y San Martín. Además, hasta podría terminarse directamente el certamen.

El sistema se repetiría en el Federal A, que tiene dos zonas igual que la Primera Nacional (la única diferencia es que el principal torneo de ascenso tiene dos zonas de 16 equipos, y el Federal tiene dos grupos de 15) quedando los cruces de la siguiente forma:

ASCENSO 1

Llave 1: Güemes (1ero Zona A) vs Olimpo BB (8vo Zona B)

Sportivo Las Parejas (4to Zona A) vs Ferro GP (5to Zona

Llave 2: Sarmiento -Res- (2do Zona A) vs Sansinena (7mo Zona B)

Chaco For Ever (3ero Zona A) ? Juventud Unida SL (6to Zona B)

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería: Güemes / Olimpo / Sarmiento / Sansinena vs Chaco For Ever / Juventud Unida / Sportivo Las Parejas / Ferro GP.

ASCENSO 2

Llave 1: Villa Mitre BB (1ero Zona B) ? Defensores VR (8vo Zona A)

Deportivo Madryn (4to Zona B) ? Central Norte (5to Zona A)

Llave 2: Dep Maipú (2do Zona B) ? Douglas Haig (7mo Zona A)

Huracán Las Heras (3ero Zona B) ? DEPRO (6to Zona A)

Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería Villa Mitre / Defensores de Villa Ramallo / Deportivo Madryn / Central Norte vs Deportvo Maipú / Douglas Haig / Huracán Las Heras / DEPRO