Gatti evoluciona favorablemente tras contraer coronavirus

El ídolo de Boca Juniors, pudo mantener una comunicación teléfonica con el programa "El Chiringuito de España", donde él trabaja como columnista: ""Miedo no, miedo no tuve. Pero todo esto me envejeció mentalmente. Veo cosas que nunca pensé que iba a ver. No es fácil", contó el ex arquero en plena internación. Y contó sus síntomas: "Tos tuve siempre, toda mi vida. Es una costumbre ya. Pero fiebre y dolor, no. Esto me vino bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida".

Anteriormente, su hijo Lucas fue el primero en hablar del estado de salud del exarquero: ""Ese 'poco' que nos queda nos obligar a continuar pidiendo prudencia, cautela y paciencia. Gracias a todos por los mensajes de apoyo que recibimos constantemente".

Todo indica, que Gatti evoluciona favorablemente, en una enfermedad traicionera que ataca a las vías respiratorias y parece que el exarquero sigue evolucionando. Lo que hay que destacar, es que "El Loco" ya habló publicamente y llevó un poco de calma.