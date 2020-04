La FIFA permite que las selecciones usen jugadores Sub 24 en Tokio 2021

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunció hoy que el límite de edad en los Juegos Olímpicos de Tokio será Sub 24 y no Sub 23, como es tradicionalmente, tras el aplazamiento de la cita ecuménica para 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

En el Bureau de la FIFA realizado hoy por teleconferencia se decidió "mantener los criterios de elegibilidad contemplados en un principio (jugadores nacidos el 01/01/1997 o en una fecha posterior y tres jugadores adicionales)", informó la FIFA en un comunicado.

De esta manera el entrenador Fernando Batista podrá contar con jugadores que ya había convocado y que no estarán "pasados de edad", como el arquero Facundo Cambeses (Banfield); los defensores Hernán De La Fuente (Vélez), Facundo Nadalín (Newell's), Gonzalo Montiel (River), Leonel Mosevich (Nacional - Portugal), Marcos Senesi (Feyenoord - Holanda), Claudio Bravo (Banfield) y Gonzalo Escobar (Colón).

Los mediocampistas Santiago Cáseres (América - México), Juan Brunetta (Godoy Cruz), Santiago Ascacibar (Hertha Berlín - Alemania), Santiago Colombatto (St. Truiden - Bélgica), Lucas Robertone (Vélez) y Fernando Valenzuela (Barracas Central); y los delanteros Lautaro Martínez (Inter - Italia), Ezequiel Ponce (Spartak Moscú - Rusia) y Matías Vargas (Espanyol - Barcelona).

A nivel del fútbol mayor la FIFA se comprometió a trabajar "sobre asuntos de fichajes a fin de que se emitan directrices y recomendaciones lo antes posible" y también dispuso la "creación de un fondo mundial de apoyo al fútbol".