Tras el caos en los bancos, establecen un nuevo cronograma de pagos a jubilados y pensionados

El Banco Central inició "acciones sumarias a las entidades financieras que no han prestado el servicio acorde a las circunstancias", informaron fuentes oficiales en referencia a los inconvenientes registrados hoy en muchos bancos para el pago de jubilaciones y beneficios sociales.

También dispuso que las sucursales bancarias atiendan a partir de este sábado ampliando su horario de 9 a 16, exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla de acuerdo a la finalización del documento.

Detalle del cronograma:

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril - 0 y 1

Domingo 5 de abril - 2 y 3

Lunes 6 de abril - 4 y 5

Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9

Beneficios correspondientes al mes de abril

Lunes 6 de abril: 4 y 5 - Pensiones no contributivas

Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 - Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de abril - 0 - Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

Y a partir del lunes 13 de abril, se continua con el cronograma anunciado por ANSES.

Por lo tanto, este sábado y domingo sólo podrán cobrar quienes tengan haberes pendientes de marzo y jubilaciones no contributivas, cuyos DNI terminen en 0 y 1 (el sábado) y 2 y 3 (el domingo). Los demás no tienen que acercarse a los bancos porque no podrán cobrar y deberán esperar al lunes, los que terminan en 4 y 5, o al martes, los que terminan en 6, 7, 8 y 9.

Ingreso Familiar de Emergencia

El Banco Central también informó que, a partir de ahora, el Ingreso Familiar de Emergencia solo se cobrará en cajeros automáticos.

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), que cumplen con los requisitos, con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 lo tendrán depositado este viernes en su cuenta bancaria.

Los que posean documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8, y 9, lo verán depositado en su cuenta el sábado 4 de abril.