Morales puso en duda que Catamarca no registre casos de coronavirus

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que en la Argentina hay "submediciones" de los casos de coronavirus y dudó que tres provincias-como Catamarca, Chubut y Formosa- no registren ningún paciente desde la expansión de la pandemia. "El día 13 no va a estar todo bien, ni aún en provincias que tienen cero casos, que no sé cómo les da cero casos", lanzó hoy el mandatario norteño, en diálogo con Radio La Red. Al ser consultado sobre por qué dudaba de la información epidemiológica de las tres provincias, el ex senador nacional explicó: "Tenemos submediciones, subregistros, porque no tenemos la capacidad de hacer el testeo universal. El consejo de la OMS (Organización Mundial de la Salud) es testear, testear y testear". Por otra parte, el gobernador jujeño consideró que "una vez que el país pueda controlar la curva de casos habrá que hacer un fuerte control de los ingresos”, a la vez ratificó que "el que quiera entrar a Jujuy va a tener que hacer el test o sino, la cuarentena".