Crimen de Agustín Rasguido: Detuvieron a Elías Nievas tras tres meses de estar prófugo

A casi cien días de haberasesinado de cuatro balazos a Agustín Rasguido en el paraje El Bañado, distante a dos kilómetrosde la localidad de Bañado de Ovanta, ayer a la tarde, Elías Nievas (19) fue detenido por la Policía Federal en la provincia de Buenos Aires.

Ahora, resta que el fiscal Guillermo Narváez le solicite al juez penal juvenil, Fabricio Gershani Quesada, el exhorto a su par del partido de Merlo, para la extradición del sospechoso; la que se concretaría en los próximos días. Voceros cercanos al expediente informaron que ayer a las 16:00 horas aproximadamente, personal de la División Homicidios de la Policía Federal a cargo del comisario Gustavo Gauna, el subcomisario Pablo Fernández Toucido y personal a su cargo, se apersonaron en una vivienda de calle Azara y Salón, en Parque San Martín, Merlo, donde, según el personal de la División Homicidios de la Policía de Catamarca, estaba residiendo Nievas.

Al arribar, el personal policial encontró al sospechoso, quien al verse descubierto no opuso resistencia y fue detenido inmediatamente. Luego de la aprehensión, el personal policial le comunicó de la novedad al fiscal Narváez, quien tiene a su cargo la investigación del homicidio de Agustín.

Por otra parte, las mismas fuentes señalaron que la información del paradero de Nievas habría sido puesta en conocimiento del fiscal el miércoles a la tarde, comunicándose este de inmediato con el personal policial de esta ciudad para que solicitara a sus pares de Merlo la ubicación del paradero del principal sospechoso del crimen.

Extradición

Tras la detención, Nievas quedó alojado en la Comisaría de Merlo, donde permanecerá hasta tanto desde esta ciudad Capital viaje una comisión policial a buscarlo. El exhorto para la extradición del sospechoso será ahora solicitado por el fiscal Narváez al juez de Control de Garantías penal juvenil en feria extraordinaria, Dr. Fabricio Gershani Quesada.

Una vez cumplimentado dicho trámite judicial, Nievas será traído a esta provincia para, finalmente, tras tres meses de estar prófugo, enfrente a la Justicia por el crimen de Agustín Rasguido, ocurrido el 25 de diciembre del año pasado.

Por otra parte, consultado por este diario, el fiscal penal juvenil informó que, una vez que Nievas esté en esta provincia, será imputado e indagado bajo el delito de homicidio calificado por alevosía en calidad de coautor. La noticia de la detención de Nievas se conoció rápidamente y las repercusiones a través de las redes sociales no se hicieron esperar. Consultada por este diario, la familia del chico asesinado se alegró y expresó que “ahora sí se hará justicia por Agustín”. Asimismo, comentaron que fueron sus abogados quienes les comunicaron de la noticia.

“Nos dijeron que lo encontraron en una casa en construcción donde estaba alquilando. No sé, porque eso no me dijeron, si estaba viviendo con alguien o solo. Sí sé que esta casa estaba cerca de los domicilios de familiares del padrastro de Elías”, comentó la mamá de Agustín.