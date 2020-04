2 de abril: Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo

Este jueves 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, un trastorno que en la Argentina tienen cerca de 700 mil personas. Y es por eso que hoy se realizará un encuentro virtual y diferentes actividades relacionadas debido a la cuarentena obligatoria que rige por la pandemia del coronavirus.

El Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista (Panaacea) y las organizaciones que conforman la Red Espectro Autista (RedEA) realizarán hoy una "plaza virtual" para conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo.

Las organizaciones, que son sin fines de lucro, detallaron que, debido al aislamiento social, no se podrá realizar el encuentro que cada año se desarrolla en una plaza, por lo que se decidió llevarlo a cabo de modo virtual, a través de la página facebook.com/redespectroautista de RedEA.

En esa "plaza virtual", que funcionará entre las 16 y 18:30, se llevarán a cabo presentaciones y charlas debate de 15 minutos por ONG y contará con un gacebo virtual, que funcionará como lugar de encuentro e intercambio. En paralelo, a las 14, en la cuenta de Instagram @panaacea se darán respuestas a las consultas de personas con autismo y sus familiares.

A la vez, los organismos participarán de la maratón digital en redes usando el color azul y citando los hashtags #hablemosdeautismo #diamundialautismo #2A #laplazaencasa #plazavirtual2A #seamableconelautismo.

"En vista de la situación de cuarentena total en Argentina, Panaacea ha armado una lista de reproducción en su canal YouTube (www.youtube.com/panaacea) llamada #quedateencasa con Panaacea, así como un curso online breve llamado "Herramientas para poner en práctica desde casa y en familia", explicaron.

Además, desde Panaacea recordaron que el programa gratuito subido a Youtube "Aquí y Ahora" -basado en entrevistas a profesionales de diversas especialidades y a personas con experiencia relativa al campo del espectro del autismo- responde a las preguntas más frecuentes sobre el autismo.

¿Por qué en esta fecha?

Por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición que afecta a 1 de cada 54 niños según el último estudio del CDC de Estados Unidos.. En los TEA se encuentra alterado, en distintos niveles, el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, la interacción social, y la flexibilidad de la conducta.

"Tener un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado mejora completamente el pronóstico de las personas, por eso la importancia de hablar y visibilizar", señaló Celeste Marisi, del grupo promotor de TGD-Padres-TEA, en diálogo con Télam.

El Trastorno del Espectro Autista consiste en una condición neuro-biológica que altera las capacidades de comunicación y relación; varía desde muy leves hasta muy graves, según el grado de pérdida de las habilidades sociales y de comunicación y se diagnostican con certeza a partir de los tres años.

"Existen algunos signos de alerta que los padres deben conocer y que surgen a partir del año, como que el niño no reacciona al llamado del nombre, no señala objetos de su interés, no presentan situaciones imaginarias, por ejemplo, darle de comer a un oso o hacer que un avión vuela y evita y no hace contacto visual", agregó Marisi.

Y continuó: "También pueden perder palabras que habían adquirido, tienen atraso en la adquisición del lenguaje, realizan berrinches sin causa aparente o hacen movimientos repetitivos estereotipados como caminar en puntas de pie, aletear o girar sobre sí mismo".

Si bien no hay estadísticas oficiales, desde la organización TGD-Padres-TEA informaron que se estima que en Argentina existen más de 700.000 personas con autismo.

El noviembre de 2014 el Congreso sancionó la Ley 27.043, de Abordaje Integral de los Trastornos del Espectro Autista, pero hasta el día de hoy no se reglamentó.

"La implementación de la Ley mejoraría la situación sobre todo a los sectores más vulnerables, a quienes no tienen obras sociales ni prepagas; además la norma prevé investigación y desarrollo de estadísticas, lo cual es fundamental para la planificación de políticas públicas", sostuvo Marisi. (Fuente Clarin)