Palladino: “Es raro que seamos una isla, si aparece un caso de COVID-19, no angustiarnos”

La ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino en diálogo con la prensa llevó calma a la población con respecto a la pandemia del COVID-19 y dijo que estos días serán claves respecto a la situación epidemiológica de Catamarca e instó a cumplir con la cuarentena. Señaló que podría aparecer algún caso y pidió no angustiarse.

“Todos los días a partir de ahora están siendo claves porque estamos vigilando personas que están en aislamiento preventivos que venían de zonas donde había virus (COVID-19) con pacientes que estamos esperando los resultados de muestras” explicó la médica.

En ese contexto, la titular de Salud agregó: “Que no nos siéntamos como un fracaso como comunidad o provincia si aparce un caso, al contrario es una fortaleza que todos estos días venimos cero, en algún momento, porque es raro que seamos una isla, Dios quiera que así sea, pero tenemos todas las provincias del alrededor con casos de COVID-19 . Hay que estar atentos y vigilar bien, si aparece un caso hay tratarlo como corresponde, no angustiarnos y prepararnos para que si vienen sean casos esporádicos, lentos. Tenemos el sistema preparado, lo que uno no quiere que sea un aumento masivo porque no hay sistema que responda”, dijo Palladino.

Consideró que Catamarca con el trabajo preventivo que realizó entre los que mencionó el cierre del Paso San Francisco y los controles en puntos estratégicos de ingreso a la provincia, en cierta forma están dando los resultados esperados y bregó para que la situación se mantenga como hasta ahora que no registra casos positivos de COVID-19.

“Estamos esperando dos resultados del Malbral y estamos realizando testeos locales todos los días”, expresó. Dijo que Catamarca esta preparada para trabajar con los reactivos que mando Nación.

“Que se active el protocolo, no significa que sea un casos positivo, sino que significa que se tomó la muestra de acuerdo a los síntomas. No hay angustiarse”, reiteró Palladino.

La funcionaria también brindo detalles de la reunión que mantuvo con el COE ampliado del que participaron distintos organismos de estado provincial, municipal, representantes del Ejercito, Universidad, Colegios de Bioquímicos compartir lo que se viene trabajando y escuchar asesoramiento o inquietudes y oferta de ayuda de las diferentes áreas que participaron. “Ofrecieron las instalaciones del colegio de Bioquímicos., la residencia Universitaria por si eventualmente la necesitamos, también se abordó sobre capacitación y se avanzará en un listado de médicos que estén dispuestos a trabajar en esta contingencia”, agregó Palladino.

Para decisiones rápidas se continuará trabajando el ministerio de Seguridad de la Provincia encabezado por Herman Martel.