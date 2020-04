Covid-19: lo engañaron con un test que dio positivo y lo escracharon en las redes

Un joven de Rosario identificado como Tomás Duarte fue escrachado por vecinos e insultado en redes sociales luego de que le realizaran un test por coronavirus Covid-19, el cual finalmente dio negativo.

Duarte sostuvo que además recibió una falsa llamada en la que le dijeron que el hisopado le había dado positivo, antes de la confirmación oficial.

Todo comenzó cuando alertó a las autoridades por sufrir fiebre durante varias horas y equipos de emergencia le realizaron el hisopado en la puerta de su domicilio.

"Alguien me hizo una broma de mal gusto", consideró en diálogo con la rado LT 8, mientras sostuvo que fue víctima de discriminación y estigmatización.

El joven indicó que tras el llamado, en el que le indicaron que guarde cuarentena y decidió cumplirla, se dio cuenta que su dirección y otros datos ya circulaban en redes sociales, mientras que se había creado un grupo de WhatsApp para escracharlo.

En Instagram recibió una catarata de insultos en los que se lo acusaba de haber viajado a Miami y al regreso no haber guardado la cuarentena, mientras que también llegó a recibir amenazas de que iban a quemarle la casa.

Al otro día, se comunicó con las autoridades para conocer los pasos a seguir y le dijeron que el resultado aún no estaba.

Finalmente, el viernes último se le comunicó que el hisopado había dado negativo y que no se había contagiado del coronavirus.

"Esto no suma nada, no tiene que pasar, hoy es Covid-19, dengue, le puede pasar a cualquiera, no importa si el resultado es positivo o negativo", se lamentó el joven.

El joven decidió llevar su caso al Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI).