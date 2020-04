Cuotas:“Marzo, se cobrarán los días de clases y abril, abonarán los que no perdieron su trabajo”

El ministro de Educación de la provincia, Francisco Gordillo, fue contundente al sostener que la Resolución Ministerial Nº 252, para el cobro de cuotas de los colegios privados, se deberá cumplir indefectiblemente, es decir, que en el mes de marzo, los tutores deberán abonar solo

17 días que corresponden a las clases presenciales y el mes de abril, la cuota se deberá pagar su totalidad, y solo están exceptuados de pagar las personas que hayan sufrido la pérdida de su empleo y/o se encuentren en situación social vulnerable.

“Desde abril, solo se va poder cobrar la cuota a aquellas personas que no hayan sufrido la pérdida del empleo y que no estén en una situación social vulnerable. Además, no se podrá cobrar interés, se podrá prorrogar el pago de cuota. Estando presente el gobernador de la provincia (Raúl Jalil), los apoderados de los colegios privados quedaron en elevar la documentación de los supuestos perjuicios económicos que tuvieron”, manifestó Gordillo, luego de participar de la reunión con los referentes de los colegios privados.

El ministro recibió ayer a los apoderados legales y representantes de los colegios privados, tras la polémica que se desató luego de conocerse la puesta en vigencia de la Resolución Ministerial Nº 252, que fija con los apoderados legales y representantes de los colegios privados, colegios Juan Pablo II, Rodolfo Senet, Pía Didoménico, Guadalupe, María Montessori, Enrique Hood, Fasta, el obispado, La Quintana, Belgrano, Del Carmen y San José, entre otras instituciones escolares. Del encuentro donde se planteó, entre otros temas, el pago proporcional de las cuotas, también participó el gobernador Jalil.

“Hay pareceres distintos entre lo que piensan algunos, pero no fue hecho por una cuestión de ignorancia ni porque nosotros hemos entendido otra cosa”, apuntó el ministro a la hora de justificar la medida que habilita el pago parcial del mes de marzo. “La resolución fue realizada por una cuestión social, teniendo en cuenta lo queestamos viviendo cada uno en sus hogares. No estamos en contra de las escuelas privadas, estamos planteando una integridad”, agregó.

Respecto de la forma de implementar las excepciones por el pago de abril, el ministro comentó que se deben presentar y plantearse en los establecimientos y que, si allí no son escuchados, sí deben dirigirse a Educación.

En la mesa de discusión, Gordillo dio a conocer algunos números vinculados a la cobertura que brinda el Gobierno, entre los que mencionó la asignación de 117 millones de pesos que estarían destinados a cubrir gastos de 6.200 docentes, 300 no docentes, abarcando un 100 % de la cobertura que da el Ministerio para el funcionamiento de los colegios.

El funcionario recordó que Catamarca es una de las únicas provincias que cubre el 100 % de estos gastos para el funcionamiento de las entidades educativas de gestión privada.