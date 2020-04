El hockey local pide justicia por Gordillo a un mes de su brutal asesinato

La joven, se desempeñaba como jugadora de hockey en el Club Defensores del Norte. Por eso, toda la comunidad del hockey catamarqueño no se olvida y reclama justicia por Micaela.

En su cuenta social de facebook, la Federación Catamarqueña de Hockey, posteó: "Prohibido olviddar, justicia por Micalea. Hoy hace un mes de su femicidio. Ni una menos, en cuarentena también nos matan".

Por su parte, la presidente de la Federación, Lorena Leguizamón, declaró en varias oportunidades y no se olvidó de Micaela: "Desde la Federación decidimos no dejar de pedir justicia por Micaela, fue un femicidio aberrante. Cada vez que tengamos la oportunidad vamos a pedir justicia por ella, más allá que fue jugadora de un club de hockey, fue mujer y no se puede tolerar que nos sigan matando".