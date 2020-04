Scola: "Alberto es tu Ginóbili, tu Messi. Somos todos hinchas de él"

Uno de la generación dorada del básquet, que ya está en su última parte de su carrera, no es ajeno a la situación actual que se está viviendo en Argentina y en el mundo con la pandemia del coronavirus. El basquetbolista dejó declaraciones picantes.

“Es una oportunidad genial de dejar de lado toda esta pavada política. Hoy Alberto Fernández es tu Ginóbili, tu Messi. Somos todos hinchas para que le vaya lo mejor posible”, expresó Scola, desde Milán.

Posteriormente, en declaraciones realizadas a Arqueros, Ilusionistas y Goleadores (94.7 FM), agregó: “Todos sufrimos lo que pasa. Es difícil ver cómo se desmorona tu mundo y vos te quedas quieto”.

También habló de los Juegos Olímpicos de Tokio: "“Cuando digo que no sé si voy a estar, no es porque me estoy debatiendo a ver si tomo una decisión, sino porque no sé si va a haber Tokio y nadie lo sabe. Cuando uno tiene 40 años, un año más es un golpe, las chances de jugar son menos”, afirmó.

Y para dejar por cerrado el tema, puntualizó: “Me da la sensación que mucha gente no toma la misma dimensión (sobre el Coronavirus) que yo. El hecho de estar pensando si alguien va a jugar o no un Juego Olímpico en este momento, me parece desproporcionado“.