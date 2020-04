"Dirigente ejemplar": el Presidente elogió a Moyano y volvió a apuntar contra los empresarios

Alberto Fernández elogió al referente del gremio de Camioneros Hugo Moyano al considerarlo "un líder ejemplar" y volvió a fustigar contra los empresarios. "No lo quieren porque cuida a los suyos", lanzó durante un discurso en el sanatorio Antártida que el sindicalista ofreció reabrir para recibir a ciudadanos bonaerenses con coronavirus .

El edificio del sanatorio Antártida, en la avenida Rivadavia y Acoyte, en Caballito, permanece tapiado hace más de diez años y fue reinaugurado por Moyano en varias ocasiones. Según contó Fernández, en el actual contexto, el sindicalista le propuso habilitarlo para recibir pacientes bonaerenses infectados con Covid 19.

Este mediodía, el Presidente y Moyano recorrieron el lugar junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Después, Fernández brindó un discurso donde dijo: "Quiero destacar el nombre de Hugo Moyano" .

"Durante muchos años, quisieron hacerle creer a los argentinos que el problema de la Argentina eran los políticos y los sindicalistas. Pero el problema de la Argentina es la gente que piensa que sobra gente", dijo Fernández.

"Son los que especulan, no los que creemos que la Argentina se construya trabajando y produciendo", agregó.

La economía está frenada por la cuarentena y en medio de la complicada situación, algunas empresas llevaron a cabo despidos. La semana pasada y la anterior, Fernández cuestionó en varios discursos al sector empresarial. Hoy se mostró junto a Moyano y los criticó nuevamente.

"Las mejores sociedades son las que se ocupan del otro, no las del sálvese quien pueda. Acá nadie se salva solo. Los empresarios no lo quieren a Hugo porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. Sean como él", agregó.

"Una vez me tocó cerrar una paritaria con Camioneros , cuando Néstor se fue y se llevo a todos los ministros. Y yo le dije: "Pará, Hugo, estás pidiendo todo. ¿Y qué pasó? Les sacó todo, pero no para él, para los que trabajan. Eso es un dirigente gremial" , siguió.

"Después de la pandemia, todo será distinto, el mundo va a ser otro. Estamos recuperando algo que el posmodernismo nos hizo perder, nos hizo creer que el éxito era el individualismo y el éxito era ganar plata. Pero apareció un bichito microscópico que destruyó todo. ¿Para qué sirvió acumular tanto?", agregó.

"Tenemos que recuperar un valor sagrado para el peronismo, que es la solidaridad. Tal vez el mundo aprenda, con esto, lo efímera que es la especulación financiera", dijo.

Antes, en diálogo con la TV Pública durante la recorrida, dijo: "Estoy recibiendo apoyos como éste y lo quiero dimensionar adecuadamente. Estas son 330 camas que tienen capacidad de convertirse para terapia intensiva y esto lo hizo un sindicato. Esto hay que entenderlo", remarcó Fernández.

Moyano: "Creen que un tipo como yo no puede ser bueno"

Moyano le dijo a la prensa al salir del evento: "Es un momento en el que todos tenemos que poner. Sin excepciones. Y los empresarios también deben hacerlo. Es un esfuerzo que hay que hacer entre todos, porque es un momento muy especial. Si los trabajadores están dispuestos a hacerlo, los empresarios también deben hacerlo", lanzó.

"A mí me confunden. Creen que yo que soy morocho, feucho, laburante, creen que un tipo como yo no puede ser bueno", dijo.

"Creo que el empresariado va a responder bien, sino no tenemos salida. El empresariado tiene que entenderlo, si no va a ser peor para todos", agregó.

"A mí, menos lindo me han dicho de todo. Y hoy no tengo inconvenientes en sentarme a hablar con ellos", sostuvo.

"Preguntale al Gobierno de la Ciudad por qué no se habilitó antes este sanatorio. Si no hubiese sido por la gestión de la provincia, no sé si lo hubieran habilitado", finalizó.