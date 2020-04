Educación y colegios privados: deberá pagarse abril pero habrá exceptuados por la situación económica

En la mañana de hoy se llevó a cabo una reunión entre el Gobernador de la provincia, el ministro de Educación y los representantes de los colegio privados de la provincia. Al término de la misma, el titular de la cartera de Educación informó que los padres deberán abonar la cuota de Abril, con la salvedad que habrá exceptuados. Para aclarar, Gordillo en diálogo con Radio Valle Viejo “lo que se ha acordado es que solamente se va a poder cobrar en los colegios privados a aquellas personas que no hayan sufrido la pérdida del empleo, no estén en una situación social vulnerable”. A esto se debe agregar que no se les permitirá a las instituciones educativas cobrar intereses, cobrar deudas pero sí se podrá prorrogar el pago de la misma.

Respecto a la resolución ministerial nº 252, que fue la generadora del conflicto entre las partes, el ministro sentenció que la misma debe cumplirse en todos sus términos y que el mes de Abril, se emitirá otra resolución donde se dejará aclarado el pago del total de la cuota.

“Hay pareceres distintos entre lo que piensan algunos pero no fue hecho por una cuestión de ignorancia ni porque nosotros hemos entendido otra cosa”, apuntó el ministro a la hora de justificar la medida que habilita el pago parcial del mes de marzo.

En cuanto a la forma de implementar las excepciones, comentó que las mismas se deben presentar y `plantear directamente en los establecimientos y que si allí no son escuchados si deben dirigirse al Ministerio de Educación.