La conmovedora carta del hermano de Brenda Micaela: "2 a.m., salís de casa, ¿a dónde vas?”

Hoy se cumple el primer mes del horrendo crimen y femicidio de Brenda Micaela Gordillo, la joven de 24 años asesinada por su pareja, Naim Vera, en la Capital.

En medio de la conmoción por un caso de características aberrantes, Alan Gordillo, hermano de la joven asesinada y su cuerpo, quemado y enterrado, realizó un emotivo descargo a través de una carta difundida en las redes sociales.

Alan y Brenda Micaela Gordill.

A continuación, la carta completa:

2 a.m. salís de casa, ¿a dónde vas?, te pregunto. Que te importa me contestas, como siempre jeje. Y bueno, yo tranquilo porque sabía que siempre salías, con tus amigas a divertirte, a pasarla bien... (Me arrepiento de no abrazarte y decirte todo lo que te amo), Saliste como de costumbre, pero esta vez ibas a hacia una trampa, una trampa que tu pareja Naim Vera te tendió... Hijo de p…, (exploto de furia al pensar por lo que pasaste, por lo que te hizo. Por sus malditos padres que quisieron ocultar todo con las películas que quisieron armar. Cínicos, despreciables. Así hay gente, mucha gente maldita, gente que se atreve a defenderlos)

Al otro día me levanto y busco las cosas para cocinar. Cociné y mientras comíamos con mis hermanos, con el plato de ella ya servido, nos preguntamos ¿dónde estaba?, quizás en Huaycama decíamos.

Terminamos de comer, lavé los platos y me fui a la cancha a ver como jugaban los muchachos de Polcos, estuvimos ahí un rato.

Comenzaron a llegar msjs de llamadas perdidas del celular de mi mamá, yo la llamaba y no podía comunicarme. Seguí normal y luego una chica se acercó hasta donde estábamos. Ella habló a un amigo, los vi conversando, pero no le presté atención, luego este amigo fue a hablar con otro de lo mismo y ya me parecía algo raro. Cuando me hablan me muestran una foto de un celular y me dicen "parece que le paso algo a tu hermana"... Dios, no supe que hacer, me temblaban las piernas, quería tirarme al suelo pero me tranquilice un poco y llame a mi mamá. Cuando me atiende me dice que vaya a la judicial de Villa Dolores. Entonces, un amigo me llevó hasta casa porque quería buscar mi moto, cuando estoy ahí me doy con que uno de mis hermanos la había sacado... Comencé a correr desesperado, a ver si alcanzaba al amigo que me había acercado. En el camino lo cruzo a Felipe mi hermanito más chico y me pregunta: ¿qué paso?, con sus ojos brillosos, sabiendo que algo malo sucedía, (todavía sueño su cara) anda a casa que voy a ver que pasa le digo...

Seguí y tuve la suerte de que me lleven a la Villa. Cuando llegué, la escena que me esperaba fue la peor cosa que vi en mi vida. Mi vieja sentada afuera de la comisaría, llorando me ve y me pregunta (los gritos, y su voz despedazada no se me va a ir más de mi cabeza), ¿qué le paso a la Brenda, Iván?, ¿qué le hicieron? No se mami, no se le respondía. Tomé fuerzas y me paré, le pregunté a un policía que estaba allí, y llorando éste me dijo que vaya adentro. Ahí me atendió un sumariante y una chica, ambos estaban shokeados, les tiritaban las manos, no sabían que hacer. Le pregunto nuevamente ¿qué pasó? hablame... Pero ellos no sabían nada y lo único que me dijeron es que habían encontrado restos de una chica que al parecer eran de mi hermana... ¿Y dónde está ella? ¿dónde? les pregunto... no sabían o no querían decirme.

No tenemos nada que hacer aquí les dije y nos fuimos, la lleve a mi madre a dónde supuestamente había ocurrido el hecho, comencé a llamar mi tía para decirle y me pedía que vaya a su casa, tanto me insistía y me insistió hasta que me enojé y le dije: "yo la voy a llevar a mi mamá para que sepa que pasó con su hija", si querés ir anda aparte y le corté... Luego llamé a un amigo de mi mamá para pedirle si por favor podía averiguar algo, me atiende, me escucha y al final me dice "no me digas" y como sorprendido me dice: "no, no, pará, si es ella, ella es la chica". Que hijo de mil p..., como no me dice antes, pensé, tenía tanta bronca...

Nos dirigimos a la morgue y esperamos, mucha gente se acercó ese día. Todos me querían decir que hacer, muchos me decían ojo con esto, ojo con aquello, mira que éste es tal... A mi que me mierda me importaba en ese momento quién era, solo quería a mi hermana.. (también hubo y hay mucha gente que nos dio el apoyo necesario para seguir adelante. familia, amigos, la sociedad y gente del Gobierno).

Permanecimos ahí hasta tarde y finalmente fuimos. Ya en casa, cuando pude dormir, todas estas voces que me hablaban, aún las escuchaba en mi cabeza. Aún las escucho.

Con esto quiero decir que desde el primer día comenzó esta pesadilla y nunca va a terminar. Pero vamos a poder vivir sin ella....

TE AMO BREN, SIEMPRE VAS ESTAR EN CADA COSA QUE HAGA NUNCA TE VOY A OLVIDAR!!!

Dicho estas palabras me gustaría decirle a la familia Vera Menem que se vayan de Catamarca, ellos que tienen los medios para rehacer su vida que se vayan porque después de lo que hicieron, de querer tapar este horrendo y macabro hecho, de seguir defendiendo lo indefendible no merecen estar acá... Es una burla para nosotros, que haya gente que diga que son una buena familia, ¿qué buena familia? si tapan a un femicida. ¿qué tan buena?, si desde el principio intentaron hacer pasar a mi hermana como la culpable... Por favor familia Vera-Menem váyanse.

Acá no van a vivir en paz.