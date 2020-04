Bioquímicos acusan una caída del 95 % de sus ingresos y solicitan ayuda al Gobierno

El lunes, las autoridades de Feclisa se reunieron con el gobernador Raúl Jalil y analizaron los pasos a seguir, en el marco de la prevención ante la pandemia del COVID-19. El presidente del Colegio de Bioquímicos, Dr. Enrique Ocampo (h), fue parte del encuentro y lo calificó como auspicioso. En declaraciones radiales, Ocampo se refirió a la descentralización de los análisis del Instituto Malbrán y destacó que el Laboratorio Central del Ministerio de Salud los pueda estar realizando con la llegada de los reactivos desde Nación.

Ocampo comentó que durante la reunión, se plantearon los problemas del sector privado de la salud con el parate de la cuarentena, y que se le hizo una propuesta al gobernador para que tanto los bioquímicos como los otros sectores profesionales puedan resolver la situación económica que les plantea este receso en sus actividades. En este punto, el presidente del Colegio de Bioquímicos señaló que su sector tiene ya calculado “una caída del 95 %. Es decir, que lo único que estamos atendiendo son casos de urgencia”. En cuanto a la proyección, agregó: “Esto va a repercutir económicamente en dos meses más, porque nosotros tenemos cubiertos los pagos, como le hemos planteado al señor gobernador, por sesenta días más porque OSEP pagaría el mes de enero”. Luego de eso es cuando la situación se complicaría, tanto para los bioquímicos como para otras especialidades médicas. En el futuro cercano, están los sueldos de los meses venideros y el aguinaldo de sus empleados.

Una de las soluciones que desde el Gobierno se les propuso es el préstamo que se ofrece desde Nación. En este punto, Ocampo sentenció: “Esto, particularmente, no me gusta porque no tendría que estar sacando un préstamo y endeudándome, cuando lo que yo venía trabajando me alcanzaba para pagar los sueldos”. Reconoció, seguidamente, que tanto los dueños de laboratorios y de cualquier otra Pyme “estamos ante un problema y no sabemos si no nos quedará otra opción que endeudarnos para poder cumplir con los sueldos y el aguinaldo”.

La propuesta de Feclisa para evitar esta situación es que se adelante el pago de la OSEP. En este punto, desde el Colegio de Bioquímicos se le solicitó al gobernador que desde la Obra Social de los Empleados Públicos se le pague a todos los profesionales el 50 % de todo lo que se venía facturando en forma promedio y anual. Al explicar, señaló: “Esto que nos puede adelantar, que sería justamente un adelanto de pago de lo que uno va a trabajar, se descuente por lo menos en diez o doce cuotas y, a medida que uno ya comience a tener nuevamente actividad, se pueda ir devolviendo”.

En este marco de crisis, que afecta tanto al comercio, al turismo y, en este caso puntual, también a los profesionales de la salud privada, el Dr. Ocampo embozó el pedido de muchos al solicitarle al presidente de la Nación: “Eso es lo que uno le está pidiendo al presidente, que se expida algún tipo de ayuda que no sea entrar en una deuda”. Apuntó, luego, que desde la Federación Bioquímica Argentina se solicitó ya el no pago de ganancias y la eliminación del IVA para el sector para, de esta manera, poder afrontar los compromisos como patronales. Y, en este punto, el profesional comentó: “No importa la cantidad de empleados que el consultorio o laboratorio tenga porque la obligación patronal es la misma. El problema es más chico o más grande, según la cantidad de empleados, pero es un problema y lo debemos enfrentar”.