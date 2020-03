Cardozo: “Pelear con Nazarena va a ser un reto en mi carrera, ya que es una rival muy fuerte”

Aún no se sabe cuáles serán los pasos a seguir y cuándo se dará la pelea, pero las protagonistas igualmente se preparan. En un mano a mano con Julieta Cardozo (26), la púgil jujeña le contó varias cosas a RINGCATAMARCA.COM y entre otros temas, habló de Nazarena Romero y de cómo viene llevando su preparación.

¿Quién te puso Zorrita? ¿Por qué?

Ese apodo me puso mi entrenador Daniel Miranda, porque durante mi carrera amateur el veía y me decía que era muy audaz en las peleas que tuve.

Te consagraste campeona argentina en Catamarca, ganándole a Jennifer Rasjido, ¿Cómo viviste ese momento? ¿Sabías que estaba en el estadio la “Capricho” Romero?

La pelea por el título argentino fue mi primera pelea después de más de un año de inactividad, ya que había decidido dejar el boxeo pero las circunstancias de la vida me pusieron en aprietos economicos y decidi volver a entrenar y agarrar la primera pelea que me saliera. Más alla de la oportunidad, senti que el esfuerzo que hice e hicimos con mi entrenador, fue gratificante y una gran alegría. Fue muy emocionante porque me volvieron las ganar de volver a entrenar con más ganas y seguir con mi carrera. Noo, no sabia que estaba en el estadio la “Capricho” en ese momento”.

Justamente hace poco ibas a disputar el título del Mundo ante ella, ¿Cómo llegabas a la pelea ante Romero?

“La pelea con Romero me avisaron casi dos meses de anticipación, así que tenía un poco más de tiempo para prepararme a diferencia de otras peleas. Estaba muy entusiasmada y feliz, entrenaba en doble turno la parte fisica la haciamos por la mañana empezando a las 6am con mi entrenador y mi compañera y la parte técnica por la tarde, manopleo, bolsa, y guanteo. Me costó mucho, puse esfuerzo sobre todo por los horarios de mi trabajo y el de cuidar a mi hijo, también porque no recibo el apoyo de nadie en mi provincia, tuve que comprarme vitaminas y suplementos con lo que gano en mi trabajo pero aún así estaba preparada para dar todo”.

¿Va a incidir en algo que no se haya hecho en la fecha pactada?

“La verdad que incide bastante en la parte económica, porque tengo familia y mi hijo sobre todo por el inicio de clases y el día a día. Era un dinero que me iba a ayudar bastante sobre todo porque me mantego sola”.

¿Qué significa para vos pelear ante una rival que antes te elogió y que sigue de cerca tu carrera?

“Pelear con Nazarena es un reto nuevo, ya que veo a una rival bastante fuerte, aparte subí de categoria para esta pelea, y probarme con ella sería un orgullo porque tuve el agrado de conocerla personalmente y me parece una persona muy humilde, más allá de eso, arriba del ring y en una pelea, no se perdona nada y más a boxeadoras de ese nivel”.