Tabacaleros reclaman el pago de $ 40 millones y apuntan contra Zelarayán

Uno de los productores tabacaleros de Los Altos, Luciano Sachetti habló sobre la grave situación que vive este sector y dijo que los minifundistas tienen todo el tabaco mojado y los galpones destruidos por el temporal. Reclamó que la provincia gestione el pago de fondos nacionales y cuestionó la “inacción” del Ministro de Producción Daniel Zelarayán.

“Tuvimos mucha agua en toda la noche y el tabaco anda nadando” explicó el productor y dijo que actualmente están inundados los galpones. Estimó que esta situación los lleva a tener una perdida entre 20 y hasta un 40% de toda la producción. En declaraciones radiales comentó que el tabaco preparado para la comercialización y lo tenían guardado en los galpones se lo llevo el agua.

“Esto va significar grandes pérdidas nosotros, debido a que los créditos que cobramos lo cobramos por kilo entregado y en estas condiciones no podemos entregar. Esta todo bajo el agua”, expresó.

Por otra parte, el productor cargó las tintas sobre el Ministro de Producción Daniel Zelarayan “Tenemos un ministro Zelarayan que parece que está en cuarentena desde que asumió su gestión porque aquí brilla por su ausencia, se la pasa hablando de la producción pero resulta que nosotros no le conocemos la cara”, disparó.

En relación al rol y acompañamiento desde la Cámara del Tabaco que deberían representarlos dijo que está escondida y denunció que existe una fuerte interna puertas adentro y una desorganización total. “Se manejan con un gran hermetismo y tienen todo escondido, nosotros necesitamos vender nuestro tabaco, no tenemos sueldos fijos”, reclamó.

En ese contexto, Sachetti señaló que de la producción tabacalera viven cerca de 100 familias y que hoy deben enfrentar esta situación de tener el tabaco mojado y no pueden comercializarlo.

Respecto a los Planes Operativos explicó que desde el Fondo Especial del Tabaco existe una deuda cercana a los 40 millones de pesos.

“El impuesto al cigarrillo se deposita todos los meses y nosotros por inoperancia del Ministro Zelarayan no estamos recibir esos fondos. No hace las gestiones. Tenemos 150 millones de pesos disponibles en Nación para que sea beneficiado el sector tabacalero pero hasta la fecha no presentaron ningún plan. La provincia es administradora de esos fondos y debe realizar las gestiones, no lo hacen. A nosotros nos deben 4 planes operativos, desde noviembre (2019) nos deben el plan de complemento de precios que rondaría los 6 millones de pesos, también nos deben 5 millones de pesos que es de contingencia climática, plan de galpones de 27 millones de pesos y nos deben el complemento de precios de febrero (2020) que ya los productores entregaron el tabaco y todavía no le pagan. No queremos subsidio queremos el dinero que es nuestro, que no le roben al productor”, sentenció.

Finalmente, el productor pidió que interceda el gobernador Raúl Jalil para poder acercar soluciones al sector que está atravesando esta situación de crisis y poder destrabar los fondos.