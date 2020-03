Corpacci pidió responsabilidad y que no haya “la locura de que nadie entre a la provincia”

La diputada nacional por Catamarca y exgobernadora, Lucía Corpacci, volvió a referirse a la situación actual que vive el país y la provincia por la pandemia del COVID-19 y destacó las medidas del Gobierno nacional y provincial.

“Anoche (por el domingo), escuchaba al presidente y todos teníamos la misma sensación, la de una persona muy sólida, que tiene las cosas muy en claro y que tuvo la virtud de rodearse de los mejores hombres de la ciencia de nuestro país”, comentó. Y siguió: “Tiene la humildad de ser consciente que en estas situaciones no se pueden tomar decisiones solo, sino que hay que consultar con los que más saben. El presidente escuchó y tomó las medidas que le recomendaron”.

Por otra parte, la exgobernadora se dirigió a la sociedad catamarqueña por los cierres de accesos: “Uno puede hacer bloqueos y cerrar los vuelos, pero no lo puede hacer eternamente. Lo digo porque seguramente vamos a tener algunos casos, y lo importante es estar preparado para atender esos casos. Nuestras medidas son para tener casos escalonados y no de golpe en un mismo día”, enfatizó. Y explicó que “contra la enfermedad se puede luchar, siempre y cuando se tenga las herramientas necesarias: los centros de salud en condiciones, los respiradores necesarios y el personal adecuado con insumos y medicamentos. Como catamarqueños, tenemos que trabajar no con la locura de que nadie entre a la provincia, sino con mucha responsabilidad”.

En ese sentido, destacó las medidas adoptadas por el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Salud, Claudia Palladino. “Con las medidas lo que hacemos es ganar tiempo. Tiempo para que se cree una vacuna, tiempo para que se compruebe una medicación eficaz. Tiempo para que los trabajadores de salud trabajen más seguros y con menos peligro de infección al trabajar con menos pacientes. Ese tiempo la vamos a ganar quedándonos en casa”, manifestó.

Además, aseguró que Catamarca está trabajando bien para la llegada del virus. “Es difícil estar preparado al 100 % para algo que uno nunca vivió, pero estamos poniendo todas las herramientas del Estado provincial, todos los recursos humanos, todos los recursos económicos para acondicionar los lugares necesarios para la atención de los pacientes. En ese sentido, estamos preparados para afrontar el coronavirus, y los días que pasan y la baja cantidad de infectados nos ayudan a prepararnos mejor”, sostuvo.

Tras volver a destacar el trabajo que está realizando el Gobierno provincial, Corpacci apuntó que un tema de preocupación también es la situación social que se agrava con la emergencia sanitaria. “Mi preocupación es por la gente que la está pasando mal, la que no tiene nada. Estoy pendiente de que a esa gente se le haga llegar para comer y estar mejor”, puntualizó.