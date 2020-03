Investigan la desaparición de una turista rusa en Belén

La policía de la provincia informó hoy que "se encuentra actuando de oficio" ante la denuncia pública de la desaparición de una turista rusa en la ciudad de Belén y aclaró que, hasta el momento, no existe "ninguna denuncia formal" por el caso.

"Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal, pero de oficio he ordenado al oficial del servicio que habrá las actuaciones para poder establecer si tenemos el ingreso o no, de la turista", dijo hoy a la prensa el comisario del departamento de Belén, Ángel Carrasco.

Familiares de Maria Oleynikova, una turista de origen ruso que estaba viajando sola por nuestro país, publicaron en la red social Facebook la noticia de la desaparición de la joven, y solicitaron que cualquier información que pudiera haber sobre su paradero se la hicieran llegar a las autoridades.

"Su marido estuvo en contacto con ella por última vez el 17 de marzo. Estaba viajando en autostop desde Belén (provincia de Catamarca) y yendo hacia el norte por la Ruta 40. Es rusa, tiene 33 años, de estatura media, con pelo marrón y ojos azules. Por favor compartan, y si alguien la ha visto contactan a su marido [email protected] ", dice la publicación.

En esta línea, el comisario explicó que "nosotros tenemos el registro de días atrás cuando comenzó la restricción para circular y tenemos el dato de las personas que estuvieron circulando por Belén", dijo.

Y agregó: "Por ahora, no hay nada especifico, pero no vamos a descartar nada y vamos a tratar de comprobar si la información es veraz a no", aseguró Carrasco.