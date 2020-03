"Va a haber gente que se enferme, pero quiero que pase lo menos posible", dijo Alberto Fernández

Soy consciente de que le pido un esfuerzo enorme a la población y también de que tengo a los mejores argentinos acompañando. Nos estamos poniendo a prueba y actuamos como los mejores argentinos. Tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. En la enorme mayoría siento que acompañan la idea", dijo el presidente Alberto Fernández tras prorrogar la cuarentena hasta después de Semana Santa . "Va a haber gente que se infecte, gente que se enferme, que se vaya, pero quiero que pase lo menos posible", agregó en Radio con Vos.

Mientras caminaba por el extenso parque de la quinta de Olivos, Fernández aseguró hoy que no sabe si la palabra "miedo" es la que le cabe frente al avance de la pandemia de coronavirus. "Yo no sé si la palabra que me cabe es miedo. Es en esos momentos donde más racional me pongo, pero que me estremece, me estremece; que me toca, me toca; pero no me paraliza", dijo el mandatario, que contó una anécdota con su hijo Estanislao un par de horas antes que declarara la primera cuarentena obligatoria: "Le dije 'agarra al gato y venite para acá' (Olivos)".

Sobre el aislamiento obligatorio, el presidente Fernández reflexionó: "¿Cómo le ganamos al virus? Ganando tiempo y prolongando la cuarentena. Los epidemiólogos nos dicen que ´(el virus) se detecta, en general, antes del sexto día, pero que el ciclo de desarrollo es de 10 a 15 días . Con la prolongación de la medida tenemos dos ciclos del virus en el cuerpo. El pesimismo es que alguien se relaje y nos genere un desarreglo mayor".

Filas para cobrar

El presidente Fernández aseguró que en la reunión que mantendrá esta mañana con el Consejo Económico Social se tratará el tema del cobro de jubilaciones, que es "un problema por resolver", y adelantó que están evaluando "habilitar unas cuantas sucursales de bancos", con "turnos para las cobranzas para que no se mezclen todos". A fines de la semana pasada, se viralizaron varias imágenes de distintas zonas del conurbano en las que se reflejaban extensas filas de personas, de varias cuadras de largo, que buscaban percibir sus ingresos.

Argentinos en el exterior

Sobre los argentinos varados en el exterior, el funcionario aseguró que "los estamos trayendo en forma dosificada, porque gran parte de ellos son portadores de virus ya que vienen de EEUU y Europa. Muchos son jóvenes y no tienen síntomas, pero son portadores" de Covid-19. Indicó que los consulados atienden 15.000 llamados diarios y que ha dado "la orden que auxilien económicamente al que necesita para sobrevivir allí".

Precios durante la cuarentena

Fernández aseguró que las cadenas de supermercados "están respetando los precios". En contraposición, aseguró que son los negocios de cercanía, los comercios chinos y las carniceras "donde más se reportan los abusos". El mandatario volvió a asegurar que "caeré con todo el peso de la ley" sobre quienes incrementen los precios y solicitó a la ciudadanía que no deje de denunciar.

Preocupación por las decisiones gubernamentales de Brasil sobre el coronavirus

"Lamento que no se entienda la dimensión y gravedad del problema. Brasil es el 70 % del BBI sudamericano y nuestro principal socio económico y uno teme que entre en el mismo espiral al que entró España, Italia y EE.UU. Me preocupa", reconoció Alberto Fernández.