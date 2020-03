La Unión Comercial pide créditos a tasa cero para hacer frente al pago de salarios

Sin dudas, el sector privado es el que mayores inconvenientes debe sortear ante la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19. Si bien hay pequeños sectores -aquellos que prestan servicios esenciales- que pueden continuar trabajando, la gran mayoría de las ramas del comercio, industria y servicios en el país se ven seriamente afectados para poder hacer frente a los salarios y Catamarca no es la excepción.

Sobre este punto se refirió el presidente de la Unión Comercial de Catamarca, Alejandro Segli, quien indicó que para poder afrontar estos inconvenientes será necesario el apoyo del Estado. Esta postura le fue transmitida al gobernador Raúl Jalil, cuando junto a otros representantes del sector privado se reunieron en Casa de Gobierno para analizar alternativas ante esta crisis.

En diálogo con el programa Santo y Pecador, Segli sostuvo que lo que trajo aparejado la expansión del coronavirus fue un “cachetazo” para todo el sector, ya que si bien se sintió primero en el sector turístico, luego se fue expandiendo al resto de las ramas con el dictado del aislamiento obligatorio. En ese marco, se mostró confiado en que las ayudas por parte del Gobierno al sector privado van a ir llegando y dejó en claro que “obviamente, no va a ser lo mismo que el comercio, la industria estén cerrados por 15 días que 30 o 60 días” y en función de esa situación, se deberá ir resolviendo.

Teniendo en cuenta esta situación, el empresario indicó que desde la Unión Comercial se solicitó la suspensión de todos los vencimientos impositivos, tanto a nivel municipal, provincial y nacional.

Pero además, se pidió ayuda para poder hacer frente al pago de salarios de los trabajadores, ya que solamente trabajaron la mitad del mes. “Queremos ver la posibilidad de que el Gobierno nos brinde un crédito a tasa cero para hacer frente a los sueldos que se van a vencer ahora. Nosotros trabajamos quince días y quince no, la lógica dice que deberíamos hacernos cargo de esos quince días y que el Gobierno debería, por lo menos, avalar créditos”.

En este sentido, explicó que en Catamarca, el mayor empleador del sector privado es el comercio con 30 mil trabajadores, en tanto que, por ejemplo, la industria cuenta con 6 mil puestos de trabajo y los hoteles, bares y restoranes, 8 mil.

Por último, consultado respecto del pedido de reapertura de la actividad que solicitó la Unión Industrial de Catamarca, Segli consideró que aún no era oportuno pedirla porque se debía esperar si la cuarentena obligatoria se extendía y, recién en ese momento, discutir esa posibilidad. “Lo que pasa es que asusta mucho viendo lo que pasó en el mundo como en Inglaterra que el presidente Johnson dijo la economía primero y la salud después y los resultados hoy son malísimos. Entonces, yo no quiero que cometamos ese error también nosotros porque me parece que el precio a pagar es demasiado caro”.