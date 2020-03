Susana Giménez: "Los que no votamos a Alberto estábamos como poseídos"

Susana Giménez fue parte del especial de Telefe con sus figuras transmitiendo desde sus hogares con el objetivo de concientizar sobre la importancia de quedarse en casa y respetar el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, pero lo que más llamó la atención de su participación no han sido sus experiencias culinarias o domésticas de la cuarentena, sino que se haya deshecho en elogios a Alberto Fernández habiendo sido una militante expresa de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, y también una férrea opositora a Cristina Fernández de Kirchner durante muchísimos años.

La diva hablaba de su deseo de que se logre la vacuna contra el COVID-19 con Cristina Pérez, hasta que Rodolfo Barili le preguntó acerca de cómo está llevando el aislamiento y qué es lo que siente a nivel personal con lo que puede llegar a pasar con la sociedad una vez que este problema termine.

“Yo tengo la leve impresión de que esta especie de grieta, grietón que teníamos, se ha achicado muchísimo estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández, y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo. Es un tipo calmo que hace cosas, bueno, no sé, todos lo ven. Nos reta... no sé, a mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas”, declaró Susana para sorpresa de todo el mundo.

Sin embargo, Giménez remató su opinión con una aclaración contundente para dejar en claro que no “cambió de bando” por completo. “Igual no soy panqueque, ni nada por el estilo, eh. No soy peronista. Pero la verdad es que me gustó y lo respeto a este presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien”, precisó la rubia que el año pasado había invitado a sus seguidores de las redes de participar de la “Marcha del Millón” y apoyaba la reelección de Macri que no fue.

Exitoina