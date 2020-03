Nazarena Romero fue ternada como revelación en los premios Firpo

Se llevará a cabo el lunes 18 de mayo a las 19:30 hs en el Salón Diquint de la calle José Cubas 3474, CABA. Allí se consagrarán los ganadores de cada terna y al FIRPO DE ORO, que representará al considerado Mejor Boxeador del año..

También, se premiarán en la ocasión al Mejor Amateur, Mejor KO, Mejor Pelea y al Más ganador del Firpo de Oro de estos 25 años, y una distinción a su primer ganador.

Es la fiesta anual de entrega de los premios Firpo, con los que se reconocerá a los mejores púgiles del país.

La catamarqueña Nazarena «Capricho» Romero está ternada dentro de la categoría Revelación junto a otros grandes boxeadores como José Aceveeo y Kevin Muñoz.

Las ternas seleccionadas que consagrarán al más destacado en cada una de ellas con el Firpo de Plata son las siguientes:

TERNAS UPERBOX

MEJOR PÚGIL EN EL CAMPO MUNDIAL (títulos mundiales):

Daniela Bermúdez – Brian Castaño – Yesica Bopp

MEJOR PÚGIL A NIVEL INTERNACIONAL:

Agustín Gauto – Fernando Martínez – Jeremías Ponce

MEJOR PÚGIL A NIVEL NACIONAL:

Agustín Gauto – Gustavo Lemos – Francisco Torres

MEJOR BOXEADORA:

Marcela Acuña – Evelyn Bermúdez – Cecilia Román

REVELACIÓN:

José Acevedo – Kevin Muñoz – Nazarena Romero

MEJOR AMATEUR:

Ramón Quiroga – Leonela Sánchez – Francisco Verón

MEJOR KO:

Agustín Gauto a Kenny Cano – Kevin Muñoz a Pablo Paz – Eric Sambrán a Cristian Méndez

MEJOR PELEA:

Mauro Blanc vs Miguel Maciel – José Acevedo vs Javier Clavero – Marcos Escudero vs Elio Trosch

DIRECTOR TÉCNICO DEL AÑO:

Fernando Albelo – Carlos Castaño – Hernán Gauto

HIDALGUÍA DEPORTIVA:

Fernando Battaglia – Sergio Carabajal – Vanesa Taborda