Investigan si una joven fue drogada, abusada y arrojada de la tribuna de una cancha

La familia de una joven de 28 años que fue drogada, abusada y arrojada al vacío en una cancha de fútbol, en en el distrito de Chaquiago, clama justicia para su hija, quien lamentablemente se encuentra internada con muerte cerebral. “Esperamos de un momento a otro que ella se corte (muera). Los médicos nos dijeron que está con muerte cerebral y ya nada se puede hacer. Solo hay que esperar que ella muera”, fueron las palabras del padre de Roxana Casimiro, la víctima, en diálogo con la prensa. El trágico hecho ocurrió el último miércoles, pero recién se conoció ayer, cuando se informó que Roxana estaba internada desde el lunes en la Terapia Intensiva del Hospital San Juan Bautista con muerte cerebral. En un principio, según lo explicó el progenitor de la joven, el caso de su hija fue tratado por la policía como un hecho accidental.

“Antes de entrar en coma, habló y dijo el nombre de una pesona, pero en realidad son tres, dos están identificados por testigos que se acercaron a decirnos que Roxana no se cayó, sino que la arrojaron del paredón de la cancha. Por esto, ya hicimos la denuncia, pero la policía no hizo nada, tendría que haber llegado”, explicó.

“Se está por cortar, se está por morir. Y vamos a pedir la autopsia”. Dramático. La familia desconoce cómo Roxana llegó al lugar y sospechan un ataque sexual.

“La policía no llegó. No fue. Tenemos el celular, la ropita de ella, algo tienen que sacar de ahí. Pero la policía no llegó. Nosotros estuvimos tres días pensando que se había accidentado, pero no. Después salieron los testigos”, contó Casimiro.

“La fiscal no hizo nada con los testimonios que se aportaron. Lo único que pedimos es que detengan a las personas identificadas. Esto no puede quedar así. Esas personas andan en la calle. Nosotros no podemos hacer nada. La chica tiene roto un poquito el pantalón y en la otra rodilla pasto. La han tirado y la llevaron y la pusieron en las escalinatas, como si fuera un accidente. Ahora está a punto de irse y nosotros, sin saber qué más le han hecho. Esperamos que termine para que las pericias digan qué pasó”.