Kozameh, científico de la UNCA, recomienda 4000 respiradores extra

Se trata del Dr. Carlos Kozameh, investigador principal del CONICET UNCA-UNC y director del Laboratorio de Energías Renovables de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA.

El científico también hizo hincapié en la importancia de acatar la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio impuesta por el Gobierno Nacional, para aminorar la tasa de mortalidad de la pandemia generada por el COVID-19.

Kozameh explicó que “Argentina cuenta con un total de 9000 camas útiles. Esto quiere decir que son camas de Unidades de Terapia Intensiva con sus correspondientes respiradores. Considerando que en Alemania tienen 300 camas útiles por cada millón de habitantes, significa que no estamos tan lejos de esa cifra. Necesitaríamos llegar a 13.200 camas útiles para tener la misma proporción que ese país”, indicó, agregando que el país germano es el lugar de Europa que registró una menor tasa de muertos con respecto a la epidemia del COVID-19. “Esto, principalmente se atribuye a su sistema de salud”.

“Los dos objetivos centrales que tendríamos que tener para minimizar las muertes de nuestros adultos mayores y bajar la tasa de contagios, es, primero, aumentar los test PCR del virus y segundo, agregar más respiradores al sistema hospitalario. Los test PCR nos permiten saber exactamente qué persona está contagiada por esa enfermedad, y actualmente, estos se llevan a cabo en el Instituto Malbrán, pero durante esta semana empezaron a hacerse en otros cuatro lugares y la idea es que, para el fin del mes, estén en 34 puntos del país”, dijo.

A su vez, el científico destacó que “es necesario que sepamos que si no contenemos la epidemia, no bastarán todos los respiradores del mundo en el período crítico. Por ello, la principal medida que ha tomado el Gobierno Nacional, y que es necesario que todos acatemos, es la cuarentena para toda la población en determinados períodos de tiempo. Si logramos que el número total de infectados este año sea de 250.000 personas, y que el 5% de ellas requieran ser atendidos en una Unidad de Terapia Intensiva, entonces, con 4.000 respiradores extra y otros 1.000 de back up, podríamos sortear el invierno, ya que este número de respiradores sería suficiente para el contagio esperado”.

En este sentido, Kozameh explicó que tiene conocimiento de que la empresa cordobesa TECME, dedicada a la fabricación de respiradores mecánicos para salas de terapia intensiva, calcula que puede llegar a elaborar un total de 7.000 respiradores hasta el mes de julio. “Ellos están trabajando en tres turnos todos los días, y hoy, 24 de marzo, están trabajando. Como ven, hay esperanza”, concluyó el investigador.