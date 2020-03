La Universidad de Catamarca se adapta a la emergencia sanitaria

El rector de la UNCA, Flavio Fama, explicó que la virtualidad se maneja a través de cada una de las facultades. “Cada Facultad con su cuerpo docente está organizando todas las actividades virtuales, algunas tienen plataformas virtuales propias. La Universidad tiene un sistema de educación a distancia acreditado por CONEAU que está preparado para asistir a todos los docentes que lo requieran”, explicó.

En ese sentido, señaló que “no hay homogeneidad del funcionamiento en las distintas unidades académicas, porque hay carreras más avanzadas en donde es más simple de implementar, y otras que tienen algunas dificultades porque son eminentemente prácticas. Se está haciendo un esfuerzo muy grande”, expresó, agregando que se organizó una videoconferencia con una experta en la temática reconocida a nivel nacional e internacional para tratar de ayudar en esta crisis.

“Nuestra Universidad tiene pocas carreras a distancia, si bien hay mucha tecnología y muchos docentes que aprovechan los entornos virtuales, también hay que entender que esto ha sorprendido a todo el sistema universitario”.

En cuanto al funcionamiento de las escuelas preuniversitarias explicó que “el trabajo a distancia se hace utilizando distintas herramientas y estrategias, que van desde el Whatsapp, con el material que tienen que estudiar y el correo electrónico con plataformas que algunos docentes están usando”.

“La idea es dar material para que los chicos estudien en la casa, y posiblemente ahora trabajemos también en lo que sean las evaluaciones. Desconocemos cuál es el alcance que tenga la cuarentena, pero suponemos que se va a prolongar por varios días más, por lo que tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo ese mecanismo que permita hacer que los chicos no pierdan el cuatrimestre”, explicó.

La responsabilidad social de la UNCA

En otro orden, Fama se refirió al vínculo que la UNCA establece con los organismos provinciales para colaborar en los distintos trabajos de prevención que se llevan adelante. “En el momento que vivimos todos tenemos que asumir dos tipos de responsabilidades: las individuales, que tienen que ver con mi comportamiento frente a la pandemia, y en esto desde la Universidad apoyamos fuertemente la campaña ‘Yo me quedo en casa’, y las responsabilidades colectivas, que porque no nos veamos, no quiere decir que no existan. En ese sentido, la UNCA está a disposición de las autoridades sanitarias. Además estamos pensando actividades complementarias como servicios que se puedan brindar para colaborar con las autoridades provinciales en el manejo de la situación, ejemplo de ello habrán visto que un grupo de estudiantes desarrolló un respirador manual. También estamos preparando un Registro de Voluntarios y servicios por departamentos, y pensamos ir sumando más ideas, la universidad tiene que tener la capacidad de poner sus recursos a disposición, y de hecho lo primero que hicimos fue poner a disposición de la ministra de Salud, Claudia Palladino, un equipo de análisis disponible en el CITCA para el estudiar al virus”, concluyó.