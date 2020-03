Macías: “Estoy triste por lo que pasa, pero vamos a salir adelante”

El santamariano Álvaro Macías, es uno de los máximos exponentes de Catamarca dentro del Mountain Bike donde se destaca a nivel nacional e internacional. Ahora, se encuentra parado en cuarentena como corresponde y habló de su actualidad.

Lo hizo al medio Pasión Chacarera Deportes donde comenzó diciendo: “Arrancamos un año muy bueno, donde en febrero me consagré campeón del UCI clase 2. Luego, en Villa La Angostura gané la primera fecha del Abierto Argentino.Ahora, estamos en una situación bastante complicada pero hay que poner de todos para salir de esto”.

Siguió: “Parar de pronto y más cuando venis en competencia es complicado, pero no queda otra. Hay que hacer las cosas mejor posible. Estoy realizando actividades en casa, no es lo mejor pero bueno hay que hacerlo para no perder ritmo”.

También, señaló: “Estoy bastante triste por lo que estamos viviendo pero estoy seguro que vamos a salir de esta situación”.