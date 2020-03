Aldo Duscher donó dinero a un hospital de Gualjaina

Lo reveló el director del establecimiento, Diego Antezana. “Este tipo de actitudes no sólo hablan de la persona, sino que también ponen en evidencia a aquellos que prefieren criticar y pegarnos desde la comodidad de la casa”, criticó.

El Hospital Rural Gualjaina recibió un importante aporte económico de parte el exjugador de fútbol, oriundo de la localidad, Aldo Pedro Duscher, con el propósito que sea utilizado para solventar los gastos de insumos que la emergencia sanitaria requiere.

“Este tipo de actitudes no sólo hablan de la persona, sino que también ponen en evidencia a aquellos que prefieren criticar y pegarnos desde la comodidad de la casa”, escribió en su perfil de Facebook el director del Hospital Rural de Gualjaina, Diego Antezana.

Y agregó: “Eso no es relevante ya que diariamente estamos para usted, pueblo de Gualjaina, pueblo bello. En particular, esta noticia es para celebrar que hay quienes a pesar de la distancia piensan en los demás. Que desinteresadamente saben que podés tener todo. Pero si no tenes salud no tenes ¡nada!. Gracias nuevamente Aldo Duscher! También a Walter por ser el nexo de este hermoso gesto”, concluyó el director del Hospital.