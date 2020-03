Los entrenadores que van a arrancar en la Liga Chacarera

El fútbol chacarero aún no tiene fecha de inicio por la pandemia del coronavirus, pero parece que la espera va para larga. Antes del inicio de la cuarentena, hubo clubes que ya habían confirmado sus conductores para el Apertura.

En lo que respecta a la divisional A, hay cinco entrenadores nuevos en las instituciones y cuatro que siguen con el proyecto y uno que se desconoce quién será el conductor.

Los que tienen nuevo entrenador son Defensores de Esquiú que antes de la cuarentena ya llevaba una buena cantidad de días entrenado bajo las órdenes de Marcelo Mendoza. También, Ateneo, uno de los ascendidos, contrató nuevo técnico y Juan Carlos Gómez reemplazará a Daniel Cardozo.

El otro de los nuevitos pero no tanto, es Raúl Herrera, que se hizo cargo de Independiente de San Antonio donde ya tuvo sus primeras prácticas. El técnico llega de Villa Dolores para cumplir su segundo ciclo en “El Rojito” y reemplazar a Raúl Vaquel.

En tanto, que La Merced contrató los servicios de Sebastián Agüero. El Sportivo Los Sureños es otro de los clubes que sumó nueva conductor con Juan Tapía, usual ayudante técnico de Ramón Chazarreta.

Entre los que siguen con el proyecto, son Marcelo Arias en Coronel Daza, Hernán Piza en El Auténtico. En La Tercena sigue la dupla entre Adrián Chaile y Walter Zárate. En San Martín, aún no se sabe con precisión pero seguiría Gustavo Quinteros. En tanto que en Social Rojas, no se pudo saber o no trascendió el entrenador.

Así, los clubes de Las Chacras siguen a la espera de una reanudación.