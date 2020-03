La cuarentena en 5 provincias que no tienen coronavirus, entre ellas Catamarca

Pasaron 20 días desde que se confirmó el primer caso de coronavirus Covid-10 en el país y el virus avanzó hasta llegar a los 387 positivos. Sin embargo, aún hay cinco provincias que no registran ningún caso positivo del virus que ya se convirtió en pandemia.

En Catamaca, San Juan, La Rioja, Chubut y Formosa no se registraron casos. Pero el día a día se vio afectado, al igual que en todo el país, por el DNU 297/2020 . En estas provincias siguen de cerca el parte diario que difunde cada noche el Ministerio de Salud de la Nación. "Es muy difícil que haya provincias que no tengan casos. Lo que se está haciendo en todo el país con el aislamiento social sirve para proteger a todos. Incluidas las personas de esas provincias", explicó el infectólogo Ricardo Teijero, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

"La vigilancia epidemiológica recién comenzó la semana pasada. Es decir, la búsqueda del virus activamente en pacientes circulando sin síntomas. De ahí vamos a ver si, realmente, no está circulando en esas provincias", analizó el infectólogo y agregó: "El ingreso del virus a nuestro país es de gente que venía de lugares donde estaba circulando el virus. Entonces, si en esas provincias no tienen circulación de gente que vino del extranjero, no circula. Obviamente, la ciudad de Buenos Aires, por tener los aeropuertos internacionales, es la más afectada".

Después Teijero se preguntó: "¿Por qué motivos no van a tener casos esas provincias? Esto se generaliza, la circulación del virus. La única posibilidad (de no tener casos) sería que en una provincia, donde no haya ingresado el virus todavía porque no ingresó nadie que venga de afuera, se cierren todos los ingresos. Pero es extremadamente difícil que pase eso".