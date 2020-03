Lucía Corpacci: “El Gobierno provincial está haciendo todo lo que tiene que hacer”

La exgobernadora y actual diputada nacional, Lucía Corpacci, se refirió a la situación por la que atraviesa el país y la provincia ante la emergencia generada por la pandemia del coronavirus y destacó las medidas tomadas por Nación y la Provincia.

En primer lugar, en su condición de médica infectóloga, Corpacci describió al COVID-19. “Es un virus de la familia de los coronavirus que existen desde hace mucho, pero este tiene una mutación que lo hace distinto. Podemos opinar mucho, pero no lo conocemos a fondo, esa es la realidad”, explicó.

En este sentido, amplió sobre la complejidad del virus: “Todas las medidas que se tomaron son en base a un aprendizaje continuo y eso debemos tener en claro todos. Lo que se sabe es que la transmisión del virus es por vía respiratoria, por la tos, el estornudo o al hablar cuando uno siempre elimina algunas gotitas. También se sabe que, por características, esas gotitas no tienen un alcance muy lejano y eso lleva a la indicación de la distancia de un metro o metro y medio entre personas. Es un virus que permanece un buen tiempo en la superficie que cae: en el piso, en el bolso, en una mesa, por eso se resalta la importancia de mantener la higiene general”, dijo.

Medidas implementadas

Respecto de las decisiones que tomó el presidente Alberto Fernández, la legisladora comentó que “el Gobierno nacional ha tomado medidas muy drásticas que impactan en la vida cotidiana de todos, en la economía, pero son medidas necesarias para este momento”, puntualizó.

En cuanto a las medidas a nivel provincial, respaldó el trabajo que lleva a cabo la Provincia. “El Gobierno provincial está haciendo todo lo que tiene que hacer. Acondicionó el CIIC para la recepción de eventuales casos sospechosos, compró equipamientos, respiradores, insumos que, por supuesto, no alcanzan ya que uno ha pensado la compra para determinada circunstancia, pero estas circunstancias nos han excedido a todos. Ojalá los insumos lleguen rápido y estén a disposición de todo el personal de Salud”.

En esta línea, manifestó su permanente seguimiento del tema con el gobernador Raúl Jalil y la ministra Claudia Palladino. “La verdad es que siempre estamos en contacto con el gobernador, con la ministra de Salud, siempre hablo con ella. Puedo decir que todos los días estamos hablando. Quiero recalcar la actitud del Gobierno provincial y del Ministerio de Salud ante este problema y el del dengue, porque todas las provincias que nos rodean tienen un alto porcentaje de infectados de dengue y nosotros tenemos un número reducido, esto es por dos motivos: primero, porque el Ministerio de Salud junto a los municipios, bajo las instrucciones del gobernador, hizo todo lo que tenía que hacer, y porque el pueblo catamarqueño tomó conciencia. Ojalá la gente tome la misma conciencia con el coronavirus”, puntualizó. “Si tenemos presente eso, nos podemos cuidar entre todos. Yo no voy a decir que el virus no va a llegar a Catamarca porque tarde o temprano lo va a hacer, no tiene fronteras, pero minimicemos los contactos para que nuestro sistema de salud pueda dar respuestas”, agregó.

Consecuencias económicas

La exgobernadora también habló sobre el impacto de la pandemia en la economía. “El mundo está teniendo serias dificultades y se está paralizando. En ese contexto, rescato las medidas del Gobierno nacional, que a pesar de las dificultades que tenemos por el país que recibió Alberto Fernández con la deuda y la economía paralizada desde hace tiempo, están trabajando para mantener el equilibrio. Esta situación agrava las pocas expectativas que teníamos de salir en uno o dos años de la crisis, ahora eso se prolonga más. Esto nos obligará a ser más solidarios que nunca con los que menos tienen”, señaló.

En cuanto a cómo afectará a nuestra provincia, dijo: “Catamarca va a resentirse en su economía, no me cabe la menor duda. Y también reconozco que el gobernador está tomando las medidas que hay que tomar con los sectores más vulnerables y eso lo está haciendo con fondos del Estado provincial”.

Por último, dejó un mensaje para la ciudadanía de Catamarca. “Tratemos de respetar las normas. Es un esfuerzo de los ciudadanos comunes que se quedan en la casa, es un esfuerzo de los ciudadanos que están trabajando a pesar de la circunstancia para que nuestra vida sea más sencilla y se arriesgan todos los días. Tratemos de cuidarnos entre todos. Esto va a pasar, no sabemos si en uno, dos o tres meses, pero tratemos de encontrarnos todos lo más sanos posible, física y mentalmente. Tenemos que generar lazos solidarios”, concluyó.