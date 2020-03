Dengue en pausa y con solo tres casos

En la jornada de ayer, el COE no emitió comunicado ni conferencia de prensa y, por lo tanto, no hay datos oficiales sobre la evolución de los casos sospechosos de coronavirus y sobre el dengue. Se conoce la existencia de tres nuevos casos porque en la web oficial, que lleva el conteo de esta enfermedad, la cifra se actualizó y pasó de 139 a 142. No hay especificación de dónde se registraron aquellos.

Se aguardan novedades de los casos sospechosos de COVID-19, mientras los controles en los ingresos a la provincia se siguen dando, y el hospital de campaña en el CIIC continúa siendo definido.

Capacitación

La realidad de la prevención del dengue, que luego de trece casos dio una pausa en su crecimiento, sigue teniendo en la prevención y capacitación de los agentes sanitarios una de sus armas más importantes. Por ello, días atrás, en el Servicio Penitenciario de la Provincia, se realizó un taller informativo, donde se destacó la importancia de mantener la cuarentena ordenada por los facultativos y autoridades nacionales y provinciales, con el firme propósito de evitar contraer la enfermedad coronavirus (COVID-19) y la transmitida por el mosquito Aedes Aegypti (dengue) en sus distintas calificaciones (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4). Dicho taller fue disertado por la referente del Programa Nacional de Adultos Mayores y Salud en Contexto de Encierro, María Elena Medina.

Reunión por la pandemia

Por otra parte, se llevó a cabo una reunión con la Dirección Provincial del Adulto Mayor, en la persona de su directora Betyna Pandolfi, junto a los referentes de la residencia de Ancianos Mayores Fray Mamerto Esquiú, pertenecientes al Programa Adulto Mayor del Ministerio de Salud, donde se aunaron criterios de cómo afrontar la pandemia mundial del COVID-19 y confeccionar medidas preventivas para la comunidad y residencias de adultos mayores.