MeQuedoEnCasaLeyendo: artistas catamarqueños que editaron libros online

Katara ediciones está conformada por un grupo de artistas catamarqueños que de manera voluntaria y autogestiva decidieron explotar un espacio poco utilizado en Catamarca, y comenzar a difundir el arte de manera digital.

Mariel Zapata, una de sus iniciadoras, estudiante de Gestión Sociocultural en el ISAC, cuenta que hace aproximadamente un año iniciaron con el proyecto, “desafiando la inexistencia de un espacio para trabajar, junto a un grupo de amigas que creíamos necesario este espacio para difundir el arte de manera digital. En Katara Ediciones la gente encontrará publicaciones diversas como drama, divulgación científica, ficción y hasta artes visuales”.

En marzo la editorial publicó cinco libros entre ellos dos poemarios y una adaptación de relatos de Edgar Alan Poe. Todos ellos están dispuestos para descarga gratuita a través del link https://linktr.ee/kataraediciones, en la cuenta de Instagram @Kataraediciones y en el Facebook “Katara Ediciones”, contribuyendo al movimiento de cultura libre, para que el arte esté al alcance de todos.

El enlace general se despliega a su vez en cinco links que permiten descargar todos los libros juntos, o cada uno por separado.

Las publicaciones

“El peso del color”, de Victoria Bollada.

“Flores de desasosiego”, de Camila Ortega Arévalo.

“Cuentos de terror y de miedo” Edgar Alan Poe, con ilustraciones de Santiago Guevara.

“Cercanx y extrañx”, de Dimas Melfi.

“Mundo”, de Melina Gagliolo.

Quiénes hacen Katara

Al equipo editorial lo conforman Gabriela Barrionuevo y Rosali Pineda (estudiantes de Letras) como correctoras, Melina Gagliolo y Mariana Abregú (del proyecto Mecenas) como directoras de arte; Araceli Seco (estudiante de Comunicación Social en el Isac) como directora de prensa, RRPP y dirección general; y Mariel Zapata como editora, además de maquetar los libros y gestionar al equipo.

El contenido audiovisual es otra apuesta fuerte en las publicaciones, “teniendo en cuenta estos tiempos modernos donde se lee menos y es necesario un golpe visual”. Para ello cuentan con un equipo formado por Elías Tapia, Fabián Peralta y Luciana Cano Fuentes, todos estudiantes del ISAC. A ellos se suman una gran cantidad de artistas que hacen colaboraciones para publicaciones puntuales.

Mariel expresó que está “encantada de encontrar talentos locales y por eso buscamos que más gente los conozca a través de este espacio que me parece más accesible, ya que a veces alguien no tiene dinero para comprar un libro, o incluso autores que no saben cómo hacer para publicar”.

La iniciativa, que justo tuvo cinco novedades editoriales en marzo, cobra mayor importancia en esta coyuntura que obliga a todos a mantener aislamiento preventivo y obligatorio. Y se convierte en una excelente alternativa para consumir contenidos culturales catamarqueños, gratis, y desde casa.