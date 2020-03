La pandemia vista por una médica catamarqueña: “Los mayores no tienen ninguna chance”

Para poder conocer sobre la pandemia en primera persona y poder poner en perspectiva el valor de la cuarentena que los argentinos vivimos desde el pasado viernes, diario LA UNION contactó a la Dra. Susana Zurnalis. Ella, aunque no nació en nuestra provincia, sí vivió y se educó aquí y tiene a Catamarca como su segunda casa, y los lazos son tan fuertes, que no duda en mantener un intenso contacto con sus amigas de colegio. Ella vive desde hace años en Barcelona, donde ha formado una familia y es allí donde hoy le toca ver de cerca el desastre sanitario y humano que está dejando el coronavirus. Recordemos que España es donde se está dando uno de los focos de crecimiento más alarmantes junto con Italia y son los países que son puestos como ejemplo de lo que no debemos hacer los argentinos, a la hora de la toma de conciencia.

En este punto, la médica comentó: “Cataluña está siendo muy afectada por esta pandemia. Hay tal cantidad de pacientes, que se ha pedido desde la sanidad pública, a los centros privados, que den camas para poder cubrir con los pacientes que ya tienen positivo de Covid-19”. Luego, nos detalló para ejemplificar sobre el crecimiento de la pandemia que en la clínica particular donde trabaja su marido, que también es médico, ya se han preparado 100 camas para tratar estos pacientes positivos que no tienen cabida en el sistema sanitario público.

Con angustia, Susana refirió, además, del impacto en los propios médicos que están batallando con esta enfermedad. “Es un tema angustiante porque mucha gente de la sanidad está enfermando. Amigos míos se están contagiando”, comentó. Y como si esto fuera poco, ella aún no sabe si su esposo, que estuvo en contacto con pacientes positivos, tiene o no la enfermedad. En las próximas horas, estarán los resultados.

Los ancianos y el descontrol de Madrid

Sin duda, y tal como sucede en Italia, la mayoría de los fallecidos son las personas de la tercera edad. Es una realidad dolorosa, que conmueve y que aunque la Dra. Zurnalis está preparada como profesional, no deja de notarse en su tono de voz la preocupación. “Los mayores de 60 años que se infectan, el 50 % terminan en USI (Terapia Intensiva) y de ese grupo, solo el 50 % puede salir. El resto no …así es. Los abuelos no tienen ninguna oportunidad. Los mayores no tienen ninguna chance”, sentenció.

Aunque ella vive en Barcelona, conoce perfectamente lo que sucede en Madrid, donde la “situación está descontrolada”, comentó. Tan es así, que hoy los médicos de la capital española van a presentarse a trabajar y todos se van a abocar con pacientes del Covid-19 y no importa la especialidad que se tenga. La necesidad de profesionales es tan grande, que así sea kinesiólogo, bioquímico u odontólogo, no interesa. “No importa la especialidad, sino de atender a los pacientes”, señaló la médica.

Argentina

Consultada sobre las medidas que se están tomando en nuestro país, no dudó en apuntar sobre lo positiva de ellas, marcando que esto es justamente lo que no se hizo en España. “Lo que yo veo es que Argentina hizo muy bien al tomar medidas mucho más anticipadas que nosotros”. Sobre la cuarentena fue contundente y apuntó: “Es el único método eficaz porque una vez que la enfermedad se instala, no se puede contra ella”. Por lo tanto, a la distancia, anima a su familia en Argentina y a sus amigas y amigos en Catamarca a que sostengan la cuarentena y que aprovechen estos días para fortalecer los lazos familiares.