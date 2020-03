Da Silva: "Me gustaría seguir jugando en Mexico"

El fútbol mexicano se encuentra parado por la pandemia del coronavirus y el delantero dialogó con Botineros y habló de su actualidad: «La verdad que me tocó una linda posibilidad de salir del país y llegar a Mexico donde el fútbol es competitivo y la Liga es muy buena. Le estoy metiendo con todo».

Sobre la posibilidad: «Era algo que ya lo venía hablando con mi representante. Mi estadia en Villa Cubas fue para no perder ritmo y agarrar continuidad para llegar acá bien».

En lo económico: «Acá en la tercera se gana como si estuvieras ganando en una B Nacional. Por eso me vine, aparte del desafío de la Liga, en lo económico me servía mucho».

Sobre su rol en el equipo: «Soy un jugador que necesita continuidad para estar en ritmo. Yo llegué en un equipo armado, no soy titular pero me están teniendo en cuenta. Tuve algunos partidos como titular, otro desde el banco y el partido pasado me tocó entrar y marcar el gol del empate».

Siguió: «La idea es andar bien acá y dar el salto pero acá la gente está contenta conmigo. Aparte de ser un buen club, te cumplen con el pago, me gustaría seguir por acá».

Cómo es su día a día: «Acá cerraron todo, no es tan estricto porque hay pocos casos como en Argentina. Me voy solo a entrenar en el gimnasio del club, se ve muy poca gente en las calles. Dicen que la próxima semana podría sera ya más estricto todo».