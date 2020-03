Un deportista argentino pide por la suspensión de los Juegos Olímpicos

Ese es el caso de Eulalio Muñoz, que fue el primer argentino en oponerse a la realización de esta edición de los Juegos por el delicado momento que vive el mundo con el coronavirus donde ya se cobró más de 13mil vidas.

En sus redes sociales, el maratonista de 24 años aseguró que en este momento sólo hay que pensar en la salud de la gente y pidió la postergación: “Con mi entrenador hemos estado hablando sobre los Juegos Olímpicos y creemos que hoy por hoy lo ideal sería la suspensión de los mismos, ya que lo más importante actualmente es la salud de todo el mundo”.

"Mi sueño, nuestro sueño es estar en los Juegos Olímpicos, pero no así. Creemos que llegaríamos todos en desventaja y no sería justo para nadie. Hace rato muchos atletas de diversos países no se entrenan y desde hace unos pocos días nosotros estamos en la misma”, expresó el atleta chubutense, quien en diciembre del año pasado consiguió la marca mínima que lo habilita a participar en Tokio, al lograr un registro de 2h11m21 en el maratón de Valencia, en la que finalizó 29°.

Así, el Comite Olímpico Internacional análiza una prorroga en el inicio pero descartaron una posible suspensión del evento que tiene fecha de inicio para el 24 de julio. Hasta eso, los deposritstas se van revelando y dando su opición al respecto.