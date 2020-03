El Ejército custodiará las calles y se prohibiría el ingreso a Catamarca

Ante la situación de emergencia que desata la pandemia de coronavirus, el Ejecutivo provincial habría ordenado a las distintas fuerzas de seguridad restringir el ingreso de todas las personas o vehículos, sean residentes o no.

La decisión habría sido comunicada ayer a la siesta por el primer mandatario a las distintas fuerzas de seguridad que llevan a delante en la provincia los controles sanitarios en la lucha contra el coronavirus y comenzaría regir en las próximas horas, indicaron fuentes de Policía a LA UNION.

La medida luego de que se registraran distintos procedimientos en los que los ingresantes a nuestra provincia estén o no radicados acá hicieran caso omiso a las medidas preventivas.

Asimismo, en el comunicado de hoy el ministro de Seguridad Hernán Martel señaló que en las próximas horas el Ejército colaborará con la seguridad y prevención en las calles y rutas de Catamarca.

En cuanto a la directiva del no ingreso a la provincia, trascendió que el comunicado a la fuerza de seguridad seria: "... partir de este momento y por disposición del Gobierno de la provincia, NO se debe permitir el ingreso a la provincia de ninguna persona o vehículo sean residentes o no. Únicamente se permite el ingreso de los vehículos que transporten provisiones y elementos de primera necesidad..." concluye el comunicado.