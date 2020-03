Analizarán si reprograman los Juegos Olímpicos de Tokio

El avance rápido del COVID-19 está haciendo mucho daño a nivel mundial y el deporte también lo está sufriendo tanto que todos los eventos deportivos en casi todo el mundo se suspendieron por tiempo indeterminado. El que hasta el momento no se emitió ninguna suspensión son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que trajo mucha polémica.

En el día de hoy, hubo un cambio rotundo, el COI emitió un comunicado donde analizará en las próximas cuatro semanas el avance de la situación y ahí tomarán la desición de aplazar pero no suspender los Juegos. Lo que haciendo un análisis en frío, parece que será dificíl que se haga ya que en algunas partes del mundo están tratando de contener el virus y además los deportistas no están teniendo su tiempo de preparación y no se están haciendo las eliminatorias para ver los representantes de cada deporte.

"El COI, en plena coordinación y asociación con el Comité Organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el Gobierno Metropolitano de Tokio, comenzará discusiones detalladas para completar su evaluación del rápido desarrollo de la situación sanitaria mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo el escenario de aplazamiento", reza en uno de sus párrafos. Y agrega: "El COI confía en que habrá finalizado estas discusiones en las próximas cuatro semanas y aprecia enormemente la solidaridad y la asociación de los CON y los IF para apoyar a los atletas y adaptar la planificación de los Juegos. El EB del COI enfatizó que la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no resolvería ninguno de los problemas ni ayudaría a nadie. Por lo tanto, la cancelación no está en la agenda".

Por su parte, Thomas Bach, presidente del COI, les escribió una carta a todos los atletas del mundo en que enfatiza lo siguiente: ​"Las vidas humanas tienen prioridad sobre todo, incluida la organización de los Juegos. El COI quiere ser parte de la solución . Por lo tanto, lo hemos convertido en nuestro principio principal para salvaguardar la salud de todos los involucrados y contribuir a contener el virus. Deseo, y todos estamos trabajando para esto, que se cumpla la esperanza que han expresado tantos atletas, CON y FI de los cinco continentes: que al final de este túnel oscuro todos estemos pasando juntos, sin saber cuánto tiempo es, la llama olímpica será una luz al final de este túnel".

Cabe recordar, que la fecha estipulada para el máximo evento olímpico es para el 24 de julio hasta el 8 de agosto.