LeBron James le pone humor a la cuarentena: "Me siento Tom Hanks en El Náufrago"

LeBron James, actualmente en período de cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus, le puso un poco de humor a la situación y dijo que se siente "como el personaje de Tom Hanks en la película El Naúfrago", debido a que no puede tomar contacto con nadie.

"Cuando te piden que estés en cuarentena durante 14 días y que te aísles de todo el mundo, hasta me piden que me mantenga alejado de mi peluquero, me siento como Tom Hanks", dijo también. LeBron además admitió que sufre por la inactividad y extraña jugar al básquet.

"Extraño hacer lo que hago. Extraño estar delante de la afición de los Lakers", expresó LeBron.

De los últimos 13 partidos disputados, los Lakers habían ganado 11 por lo que se encontraban en un excelente estado de forma: "Estábamos en un punto de la temporada en el que nos encontrábamos bien y preparándonos para los playoffs", concluyó James.