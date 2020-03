Cuarentena: se endurecen los controles y procederá a las detenciones

El Ministerio Público Fiscal, dentro de la órbita federal de la provincia informó hace minutos a toda la población de Catamarca que se hará efectivo irrestrictamente el cumplimiento del DNU 297/2020, por lo que su incumplimiento, es decir, no cumplir con la cuarentena, será penado no sólo con una denuncia penal sino que se procederá a la detención. De esta manera y en vista que el aislamiento preventivo, solidario y obligatorio no se está cumpliendo, es que se determinó llegar a este punto.

El texto completo, es el siguiente:

“La Fiscalía Federal de Catamarca requiere a todos los ciudadanos de la provincia el estricto cumplimiento del DNU 297/2020 dictado en el marco de la Emergencia Sanitaria con la sola finalidad de prevenir la circulación del contagio y propagación de la pandemia del virus COVID-19. En caso de encontrarnos en situación de infracción a la norma citada precedentemente, se instará la correspondiente acción penal a los fines de la imputación correspondiente y posterior detención de quien infrinja este decreto presidencial. El art. 205 del Código Penal Argentino será reprimido con prisión de dos meses a dos años, a quien violara las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una pandemia”.

Reunión

Previamente el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, conjuntamente con las Fuerzas de Seguridad con asiento en Catamarca, Policía de Catamarca, Justicia Federal, participaron de una reunión en la cual reiteraron que se realizarán estrictos controles y se procederá a la detención y posterior apertura de causa penal de aquellas personas que no respeten la cuarentena dispuesta por el Presidente de la Nación para prevenir la propagación del virus COVID-19. En la ocasión, estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Hernán Martel, el Juez Federal, Miguel Contreras, el Fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz y los Fiscales de la Justicia provincial Miguel Mauvecin y Hugo Leandro Costilla.

En el encuentro, que tuvo lugar en Casa de Gobierno, se enfatizó también en sancionar penalmente a aquellas personas que realicen falsan denuncias y emitan o generen falsa información, conforme al Art. 211 del Código Penal. Cabe destacar que de esta manera se hace cumplir lo establecido en el Art. 2 y Art 3 del DNU emitido por la Presidencia: controles permanentes en ruta, espacios públicos y demás para garantizar el cumplimiento. Como así también ante la infracción, se procederá a establecer las detenciones para salvaguardar la salud pública, haciendo cesar las inconductas, tal como lo establecen los Art. 205, 239 y concordantes del código penal.

Finalmente, se recuerda a toda la población que está expresamente prohibida la circulación en espacios públicos.