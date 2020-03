Saadi dijo que hay catamarqueños que todavía “no advirtieron la seriedad de la situación”

En la primera jornada del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretada en todo el país, popularmente denominada como “cuarentena”, el intendente capitalino, Gustavo Saadi, observó que advierte un notable contraste entre quienes llevan adelante un esfuerzo enorme y otros que virtualmente desperdician esos sacrificios tomándose la situación a la ligera.

“Todavía no se comprendió que la situación es grave y que requiere de la colaboración de todos”, señaló el jefe comunal, para insistir con la importancia de que “los vecinos permanezcan en sus casas, y que todos asumamos la responsabilidad de cuidarnos, porque es la única herramienta que tenemos en este momento”.

“Observo personas que todavía no advirtieron la seriedad de la situación. Vemos día a día que se realizan operativos de limpieza, desmalezamiento y descacharrado en espacios públicos, y horas después vuelven a arrojar montañas de basura en el mismo lugar. No podemos tolerar esa conducta y no la vamos a permitir. Tenemos equipos, maquinarias y nuestro personal sacrificándose en cada jornada, lo que exigimos es que después se mantenga la limpieza, que se retiren los residuos en los horarios indicados, que se colabore en ese aspecto porque debemos cuidarnos entre todos”, remarcó.

El intendente consideró que “la situación es grave y nadie la debe subestimar, todos debemos asumir nuestra responsabilidad”.

“Estamos trabajando intensamente para asistir a los sectores más vulnerables, y llegamos desde el centro a todos los barrios, atendiendo a todos los vecinos en lo que hace falta. Tomamos nota de cada reclamo y cada necesidad, y respondemos tan pronto como nos es posible”, comentó.

Anticipó al mismo tiempo que se va a responder con severidad a los infractores: “habrá multas fuertes y costos para quienes no cumplan con sus obligaciones, y también vamos a ser implacables con comerciantes que intenten sacar provecho incrementando abusivamente los precios”.

Sobre la ansiedad por realizar compras, que generan grandes concentraciones de personas, Gustavo recordó que “no es necesario que se apresuren porque no hay desabastecimiento, lo más aconsejable es que cada uno compre en el almacén o negocio más cercano a su casa, no se justifica ese impulso de ir corriendo todos al supermercado”.

El intendente llevó tranquilidad al indicar que “la prestación de todos los servicios está garantizada por parte de la municipalidad”, y agradeció “la enorme colaboración de los trabajadores municipales, especialmente en las áreas de servicios y salud”.

“En los últimos días adoptamos una serie de medidas extraordinarias, para tomar todas las precauciones posibles ante la situación que enfrentan la ciudad, la provincia y el país, por la presencia del dengue y la potencial aparición del coronavirus. No se trata de medidas caprichosas, sino que responden a recomendaciones precisas de los expertos de Salud, y están coordinadas con las autoridades provinciales y nacionales, en el marco de una emergencia sanitaria que se presenta en gran parte del mundo. Es una situación difícil, que puede generarnos algunas dificultades en nuestra vida cotidiana, pero es importante respetar las indicaciones de los médicos, porque es la mejor manera que tenemos de cuidarnos”, aseguró.