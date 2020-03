Cuarentena: Unos cumplen y otros, todavía no

Catamarca sigue mostrando postales del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que algunos catamarqueños cumplen y otros no. Quienes no dudaron fueron los locatarios de la Terminal, quienes cumpliendo con las disposiciones nacional no abrieron sus negocio los negocios y así mostraron su compromiso y confianza a pesar de las pérdidas económicos que van a tener.

Donde sí se siguen viendo largas filas es en los supermercados, no sólo porque muchos quieren stokearse para poder pasar la cuarentena, aunque pueden ir en días subsiguientes, sino también porque justo hoy se habilitó la Tarjeta Alimentar.